Bourbon : recherches sans succès menées par l'Alp Striker

09/10/2019 | 07:21

Bourbon indique que les opérations de recherches menées par l'Alp Striker, mobilisant notamment des drones, celles effectuées par trois autres navires, ainsi que le survol de l'Hercules C-130 américain n'ont pour l'instant donné aucun résultat.



Suite au signalement dans la nuit de dimanche à lundi par deux marins du navire Alp Striker de signaux qu'ils ont interprétés comme pouvant être une fusée de détresse, le navire s'est en effet immédiatement rendu sur zone en coordination avec le CROSS Antilles-Guyane.



Le CROSS a demandé à trois navires de commerce supplémentaires de se dérouter et de se rendre sur la zone de provenance de ce signal et a obtenu des autorités américaines le soutien aérien de l'Hercules C-130.



