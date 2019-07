Bourbon : reperd 50%, demande de redressement judiciaire

26/07/2019 | 11:09

Pour sa reprise de cotation aujourd'hui, l'action Bourbon, qui était passée de 2 à 4 euros durant la première quinzaine de juillet, retombe de 50% ce matin à la Bourse de Paris, vers 2 euros. Hier, le groupe a annoncé avoir demandé l''ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Marseille.'



Très endetté, le groupe faisait face aux demandes d'un de ses créanciers, le groupe chinois ICBC Leasing, qui 'avait annoncé son intention d'appeler (la société) en garantie du règlement des loyers restant dus jusqu'en 2026'. Bourbon a alors déposé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, refusée par le tribunal de commerce qui estime le groupe en cessation de paiements. D'où la demande de redressement judiciaire.



'La procédure de redressement judiciaire ne concernera que la société holding Bourbon Corporation et non les sociétés opérationnelles, qui pourront poursuivre leur fonctionnement normalement et continuer de répondre aux besoins des clients', précise le groupe.





