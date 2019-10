Bourbon : sept marins toujours portés disparus

07/10/2019 | 07:29

Bourbon annonce que les opérations de recherche ont permis de retrouver trois survivants du naufrage du Bourbon Rhode, ainsi que les corps de quatre des marins, sept autres étant toujours portés disparus.



Sans résultats depuis quatre jours, le CROSS a décidé de faire évoluer le dispositif de recherche : il diffusera désormais régulièrement des messages aux navires croisant dans la zone du naufrage et leur demandera de mettre en place une veille adaptée.



'Nous travaillons dès aujourd'hui en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes pour comprendre les faits et circonstances de ce drame', déclare Gael Bodénès, le directeur général délégué du groupe de services maritimes.



