Bourbon : signe un contrat avec Total en Namibie

18/11/2019 | 09:53

Bourbon Marine & Logistics annonce ce jour avoir remporté un contrat de logistique intégrée auprès de Total E&P Namibie, portant sur le support d'une campagne d'exploration en eaux profondes en Namibie du Sud, en 2020.



'Le projet couvre la fourniture de la base logistique, l'expédition du fret, les formalités douanières, le stockage et l'entreposage du matériel, la manutention et le levage, le support aux escales des navires, le nettoyage des tanks à produits ainsi que la planification et la conduite des opérations logistiques (matériel et personnel). Ce nouveau contrat fait suite au succès de notre première opération de logistique intégrée en Bulgarie, confirmant ainsi notre expertise dans ce domaine', explique le groupe.



Le montant du contrat n'a pas été précisé.



