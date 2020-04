Gouvernance : Nomination de nouveaux membres au Conseil de Surveillance de la Société Phocéenne de Participations

06 Avril 2020 10:00

La Société Phocéenne de Participations*, nouvel actionnaire de contrôle du groupe BOURBON depuis le 9 janvier 2020, a renforcé la composition de son Conseil de Surveillance, présidé par Monsieur Jean Peyrelevade. Quatre nouveaux membres, personnalités reconnues de l'industrie, ont été choisis pour siéger au Conseil :



Monsieur Carsten PLOUGMANN ANDERSEN, ancien Vice-Président du groupe Maersk et CEO de Maersk Supply Service de 2004 à 2015,

Monsieur Jean CAHUZAC, CEO et Directeur exécutif de Subsea 7 de 2008 jusqu'en décembre 2019, il compte 41 années d'expérience dans le secteur (Schlumberger, Transocean),

Monsieur Yves-Louis DARRICARRERE, membre du Comité de direction de Total en 2003, il accède en 2006 à la Direction Générale Exploration et Production. Il avait rejoint la banque Lazard en tant que senior advisor en 2015,

Madame Florence WEINGARTEN, Directrice juridique de Transdev, filiale de la Caisse des dépôts depuis 2015, elle a précédemment dirigé les affaires de concurrence et de régulation chez GDF Suez (actuel Engie).



Pour mémoire, les quatre autres membres sont :

Monsieur Jean PEYRELEVADE, ancien Président de plusieurs grandes institutions financières françaises (dont Suez, UAP, Crédit Lyonnais),

Monsieur Olivier DUBOIS, Administrateur Directeur général adjoint de SPIE jusqu'en 2002, Membre du Directoire de Technip en 2002, il a été Directeur Général Finances et Contrôle du groupe jusqu'en 2008, puis a occupé plusieurs postes de Directeur Financier dont celui de CMA CGM pour rejoindre ensuite Elior Group en 2013 comme Directeur Finance et Administration et membre du Comité Exécutif du Groupe jusqu'en 2018,

Crédit Mutuel Equity, dont le représentant permanent est Madame Christine DUBUS, Directeur Exécutif de Crédit Mutuel Equity, Managing Director de CIC Conseil. Expert-comptable et commissaire aux comptes, Madame Christine DUBUS a précédemment été associé de Mazars pendant plus de 20 ans et responsable du développement des activités auprès des ETI,

Monsieur Laurent TRECA, ancien responsable de la stratégie et du développement de BNP, puis de BNP Paribas ; il était depuis 2003 président d'Arval.



'Crise sanitaire majeure, le coronavirus est une nouvelle épreuve pour le secteur parapétrolier, alors que l'économie dans son ensemble est frappée. Les nouveaux talents qui rejoignent le Conseil de Surveillance de la SPP sont autant d'atouts alors que le groupe BOURBON est résolument mobilisé dans son redressement, le maintien de sa continuité opérationnelle et le déploiement de son plan stratégique', souligne le Président du Conseil de Surveillance, Jean Peyrelevade.



Gaël Bodénès, Président de BOURBON Maritime, ajoute : 'La confiance du Conseil et la grande expertise de ses membres sont clés pour BOURBON qui affronte des défis importants. Face à cette pandémie mondiale, je veux aussi saluer l'extraordinaire détermination et le professionnalisme des équipes qui servent nos clients chaque jour et leur apportent le meilleur support pour répondre aux défis de cette crise sanitaire et à ses impacts économiques'.

* La Société Phocéenne de Participation est détenue par BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, Crédit Mutuel Equity SCR (anciennement dénommé CM-CIC Investissement SCR), Crédit Lyonnais, Natixis et Société Générale. Ces établissements sont membres de l'' Enlarged Working Group ', groupe de créanciers de Bourbon représentant 75% de la dette financière de Bourbon et comprenant notamment ICBC Leasing.