02/06/2020 : AGM - Liste des conventions réglementées Exercice 2019 Voir le PDF

BOURRELIER GROUP

Société Anonyme au capital de 31 106 715 euros Siège social : 5 rue Jean Monnet - 94130 Nogent-sur-Marne

RCS CRETEIL 957 504 608

LISTE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES (L.225-38 du Code de Commerce)

(Exercice clos au 31 décembre 2019)

Personne intéressée par l'ensemble des conventions ci-dessous énumérées : Monsieur Jean-Claude BOURRELIER

1. Conventions autorisées au cours de l'exercice

1.1. Garantie à première demande au profit du bailleur pour les locaux situés à GROESBEEK, ZEEWOLDE, DEN BOSCH, HELMOND et SCHIJNDEL

Personne intéressée : Jean-Claude BOURRELIER

Le Conseil d'Administration du 12 décembre 2019 a autorisé la mise en place de la garantie à première demande irrévocable et inconditionnelle, rédigée en langue anglaise et régie par le droit hollandais (intitulée «Rental guarantees ») aux fins de garantir le paiement des loyers dus par BG RETAIL BV ou ses filiales, au titre des baux commerciaux pour des locaux situés à GROESBEEK, ZEEWOLDE, DEN BOSCH, HELMOND et SCHIJNDEL, au profit du bailleur IMMO VASTGOED HOLLAND et ses filiales, sociétés liées du groupe.

2. Convention conclue au cours de l'exercice, non préalablement autorisée

2.1. Avenant n° 4 au contrat de prestations de services conclu le 13 octobre 2010 entre Bourrelier Group et Nouvergies et ses filiales.

Un avenant n° 4 au contrat de prestations de services conclu le 13 octobre 2010 entre Bourrelier Group et Nouvergies et ses filiales a été signé le 26 novembre 2019 pour inclure dans le périmètre des filiales concernées la société Bestove.

Objet : mutualisation et rationalisation des coûts

Personnes intéressées :

Jean-Claude Bourrelier, Jean-Michel Bourrelier, Yoann Bourrelier, Annabelle Bourrelier

Montant facturé à la société Bestove sur l'exercice 2019 : 4 113 €

3. Convention dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice, non préalablement autorisée

3.1 Une convention de prestations de services a été signée entre la société et la société La Maison du

Treizième avec effet en date du 2 janvier 2018.

Une convention de prestations de services a été signée entre la société et la société La Maison du Treizième avec effet en date du 2 janvier 2018 à la suite à la cession des actifs BRICORAMA France à la société ITM EM.

Objet : mutualisation et rationalisation des coûts

Personnes intéressées : Jean-Claude Bourrelier, Jean-Michel Bourrelier, Yoann Bourrelier, Annabelle Bourrelier

Montant facturé par la société La Maison du Treizième sur l'exercice 2019 : 63 231 €

4. Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice

4.1. Contrats de prestations de services

Il a été autorisé les contrats de prestations de services suivants lors des réunions du conseil d'administration visées ci-après :

Conseil d'administration du 3 janvier 2005 : LA MAISON DU TREIZIEME SAS, PROMO BRICO SAS, IMMO BRICO SARL, JCB INVEST SARL, SCI BRICOBEAUNE, SCI IMMOBILIERE BRICAILLERIE, SCI LEHAUCOURT, THIERS EXPANSION SAS, SARL DU PONT LOBY.

- Conseil d'administration du 29 avril 2005 : la Société Civile M14.

- Conseil d'Administration du 14 décembre 2009 : SCI TAMME,

- Conseil d'Administration du 13 décembre 2010 puis du 18 décembre 2018 : NOUVERGIES SA et ses filiales

- Conseil d'Administration du 19 décembre 2011 : SCI DU HAUT DES FOURCHES, la société BELGIUM PROPERTIES RETAILERS et ses filiales immobilières en Belgique et aux Pays-Bas.

- Conseil d'administration du 13 février 2012 : ELECTRYB, HOME ENZO SARL.

- Conseil d'administration du 14 mai 2012 : THENERGIES 2.

- Conseil d'administration du 19 janvier 2015 : les sociétés BRICO ROCHEFORT SAS, SCI PAROS, SCI MADELEINE,

- Conseil d'administration du 20 juin 2016 : SCI SAINTE CATHERINE, SCI RIMBAUD,

- Conseil d'administration du 18 décembre 2018 : SAINT-VITAL SAS.

Sociétés Montant comptabilisé en 2019 en €HT 228 566 € LA MAISON DU TREIZIEME SAS PROMO BRICO SAS 15 592 € IMMO BRICO SARL 940 € JCB INVEST SARL 400 €

N° avenant Personnes concernées Contrat du … Avenant(s) du... Modalités de rémunération 2 Jean-Claude Bourrelier 03/01/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 3/01/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 03/01/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 03/01/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers)refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel

SCI 895 € BRICOBEAUNE SCI IMMOBILIERE 2 718 € BRICAILLERIE SCI LEHAUCOURT 1 058 € THIERS EXPANSION 933 € SAS SARL DU PONT 1 142 € LOBY M14 SC 1 142 € SCI TAMME 1 297 €

2 Jean-Claude Bourrelier 03/01/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers)refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 03/01/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 03/01/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier Yoann Bourrelier Jean-Michel Bourrelier Annabelle Bourrelier 03/01/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 03/01/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 29/04/2005 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 14/12/2009 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel

NOUVERGIES SA 14 704€ & ses filiales SCI DU HAUT DES 3 711 € FOURCHES BELGIUM 0 € PROPERTIES RETAILERS et ses filiales immobilières en Belgique et aux Pays-Bas ELECTRYB SARL 83 € HOME ENZO SARL 895 € THENERGIES 2 SAS 438 €

3 Jean-Claude Bourrelier Yoann Bourrelier Jean-Michel Bourrelier Annabelle Bourrelier 13/10/2010 10/12/2012 07/04/2015 18/12/2018 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 19/12/2011 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier Yoann Bourrelier Jean-Michel Bourrelier Michèle Bourrelier 19/12/2011 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Yoann BOURRELIER 13/02/2012 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 13/02/2012 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 2 Jean-Claude Bourrelier 14/05/2012 10/12/2012 07/04/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers) refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel

SAINT-VITAL SAS

BRICO ROCHEFORT SAS - Jean-Claude Bourrelier 20/01/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers)refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 895 € SCI PAROS - Jean-Claude Bourrelier 20/01/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers)refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 915 € SCI MADELEINE - Jean-Claude Bourrelier 20/01/2015 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers)refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 1 431 € SCI SAINTE CATHERINE - Jean-Claude Bourrelier 20/06/2016 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers)refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 492 € SCI RIMBAUD - Jean-Claude Bourrelier 20/06/2016 Rémunération égale à 110 % des coûts supportés par la société Bourrelier Group SA + Frais de gestion (charges fixes et consommables divers)refacturés à hauteur d'un montant forfaitaire égal à 5 % du coût total du personnel 892 € CA 18/12/2018

Jean-Claude BourrelierMutualisation et une rationalisation des coûts tout en permettant à la société́ Saint-Vital de bénéficier de l'expérience, de l'expertise et de la disponibilité de Bourrelier Group SA, pour les tâches et les prestations de conseil et d'assistance

Ces conventions sont conclues pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2019.

2.2

Garantie à première demande au profit du bailleur pour les locaux situés à VENLO

Personne intéressée : Jean-Claude BOURRELIER

3 518 €

Le Conseil d'administration du 22 décembre 2017 a autorisé le maintien de la garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle, rédigée en langue hollandaise et régie par le droit hollandais

