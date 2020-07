21/07/2020 : REPRISE SOCIETE MAVIC Voir le PDF

Nogent sur Marne, le 21 juillet 2020

BOURRELIER GROUP CHOISI POUR

REDONNER A MAVIC SON LEADERSHIP

HISTORIQUE SUR LE MARCHE DU

CYCLISME

Le Tribunal de Commerce de Grenoble a retenu l'offre de Bourrelier Group pour relancer MAVIC, un des leaders en Europe sur le segment des roues de vélo en aluminium et carbone. Le tribunal a choisi ce projet solide et réaliste, avec le maintien des sites d'Annecy (74) et Saint-Trivier (01), la reprise de 105 collaborateurs, et une vision long terme pour que MAVIC retrouve son leadership technologique sur les jantes, roues et moyeux de vélo.

MAVIC, un siècle d'histoire et de leadership technique sur les roues et jantes de vélo

Reconnu par les cyclistes pour ses innovations et ses produits techniques premium depuis plus d'un siècle, MAVIC est leader sur le segment des roues et jantes en aluminium et carbone en Europe.

Le groupe, dont le siège se trouve à Annecy, est spécialisé dans la conception, la production et la distribution d'équipements et accessoires du vélo.

A la suite de difficultés économiques, MAVIC avait sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire le 2 mai 2020 afin de trouver une solution de reprise pérenne.

Bourrelier Group porte une vision entrepreneuriale de long terme

Bourrelier Group a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 223 millions d'euros, principalement avec ses activités de bricolage en Belgique et en Hollande sous les marques GAMMA et KARWEI.

Après la cession des activités de bricolage en France et en Espagne, le groupe se réoriente en se diversifiant dans une activité industrielle du secteur du sport et plus particulièrement du cyclisme à une époque où le vélo connait un engouement très important.

Avec la reprise de MAVIC, dont le chiffre d'affaires devrait se situer aux alentours de 40 millions d'euros en 2020, Bourrelier Group s'engage sur le long terme à redéployer une entreprise industrielle française de renommée internationale, autour d'un nouveau projet, qui s'appuiera sur le savoir-faire et les forces vives de l'entreprise.