BOURSE DIRECT : Bourse Direct participe à la semaine mondiale des investisseurs

Paris, le 30 septembre 2019

Bourse Direct se réjouit de participer à la World Investor Week 2019 (la semaine mondiale des investisseurs) qui se déroule du 30 septembre au 6 octobre.

Cet événement vise à promouvoir l'éducation et la protection des investisseurs et est soutenue en France par l’AMF (Autorité des marchés financiers).

La protection et la formation de ses clients est une des priorités forte de Bourse Direct depuis de nombreuses années.

« Comprendre les mécanismes des marchés financiers est primordial avant d’investir et de gérer son portefeuille en bourse. La bourse ne s’improvise pas. Ainsi chaque mois, nous organisons des formations gratuites ouvertes à tous à Paris et en région ainsi que de nombreux webinaires. Notre site boursedirect.fr dispose d’un espace dédié à la pédagogie "La finance et moi" pour bien débuter en bourse. La formation des investisseurs fait partie de notre ADN. »

Explique Catherine Nini, présidente de Bourse Direct.

Pour les investisseurs souhaitant allant plus loin, Bourse Direct propose également des formations intensives : « le coaching », destiné à ceux qui souhaitent améliorer leurs techniques boursières. Ces séances se déroulent sur 2 jours entiers et en petit groupe de 12 participants maximum offrant ainsi une formation personnalisée.

Bourse Direct accompagne les investisseurs :

Pour offrir un accompagnement toujours en phase avec les différentes évolutions réglementaires, fiscales ou sur les nouveaux produits d'investissement, nos formateurs sont tous des professionnels, experts dans leurs domaines.

Nos formations s’adressent à tous les profils d’investisseur, du débutant au trader actif, et constituent également un moment de partage de retours d’expériences entre participants et formateurs.

Christian SANSON

La mission de Christian est de vous former aux mécanismes boursiers et à la gestion de portefeuille. Venez échanger avec Christian lors d'une formation gratuite ou d'une séance de coaching, il partagera avec vous son expérience de plus de 20 ans sur les marchés dont 15 ans en tant que trader professionnel dans une grande banque.

« Les investisseurs doivent être en mesure de prendre des décisions d’investissement sur les marchés financiers de manière éclairée. »

Noémi CHAMONTIN

Noémi est passionnée de droit, de fiscalité (oui, c'est possible !) et diplômée d'un master 2 en gestion de patrimoine, Noémi Chamontin est une spécialiste des produits d'épargne et de leur fiscalité. Depuis bientôt 10 ans, Noémi, est la référente chez Bourse Direct en ce qui concerne la fiscalité des produits financiers proposés par Bourse Direct et l'assurance-vie. En tant qu'experte de ces domaines, Noémi explique avec enthousiasme lors de ses formations comment épargner de la meilleure manière qui soit.





Karim MEZOUGHI

Karim est un expert des placements boursiers. Responsable de l'agence Bourse Direct Toulouse depuis plus de 18 ans, il organise régulièrement des formations et conférences à l'agence de Toulouse pour accompagner les nouveaux investisseurs sur les marchés boursiers et porter à leur connaissance de nouveaux instruments financiers.

Romain DAUBRY

Romain est en charge des marchés dérivés chez Bourse Direct depuis 2010, ces produits mal connus que sont les options et les futures. Il est aussi titulaire du CFTe, le diplôme de la Fédération internationale d’analyse graphique et technique. Romain est toujours ravi de vous faire profiter de ses 20 ans d’expérience sur les marchés boursiers et de vous initier de façon concrète et pédagogique à ces produits, qui sont avant tout des outils de couverture qui permettent de travailler dans toutes les configurations de marchés.

Découvrir notre espace dédié à la pédagogie :

https://www.boursedirect.fr/fr/support/debuter-en-bourse

https://www.boursedirect.fr/fr/la-finance-et-moi

Et pour aller plus loin, le planning de vos formations, conférences et webinaires :

Consultez aussi le site de l'AMF pour protéger votre épargne en évitant les arnaques :

A propose de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment C d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, espace Corporate.

