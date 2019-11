BOURSE DIRECT : Votre partenaire pour les privatisations et les introduction en bourse

Bourse Direct, un des principaux acteurs de la bourse en ligne en France, permet aux particuliers de gérer leur portefeuille boursier en direct et en toute mobilité. De nouvelles opportunités d'investissement avec notamment des opérations importantes de privatisation sont attendues sur les marchés financiers et Bourse Direct constitue le partenaire privilégié pour les investisseurs particuliers.



« La privatisation de la Française des Jeux (FDJ) qui démarre aujourd’hui est très attendue par les investisseurs particuliers. Depuis quelques semaines, nos clients nous sollicitent de façon active sur le sujet. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 19 novembre, la participation à cette opération financière se fait directement en ligne sur notre site. Les frais de courtage sur cette opération seront offerts à tous nos clients. De plus, nos conseillers en salle des marchés sont disponibles par téléphone pour accompagner au mieux notre clientèle dans la compréhension de cette opération financière. »

Explique Catherine Nini, présidente de Bourse Direct.

Pour les investisseurs souhaitant profiter de la privatisation de la FDJ pour faire leurs premiers pas en bourse il est encore temps d’ouvrir leur compte sur le site de Bourse Direct : c’est rapide, gratuit et 100% en ligne avec un service de signature électronique.

Plus d'informations sur :

https://www.boursedirect.fr/fr/bourse/tarifs

https://www.boursedirect.fr/fr/bourse/privatisation-francaise-des-jeux



Investir dans des instruments financiers comporte des risques de perte en capital, pouvant aller jusqu'à une perte totale du capital investi pour les investissements en titres de capital (actions). Le rendement et la performance d'un investissement en actions ne sont pas garantis. Nous vous invitons à consulter notre guide investisseur.



A PROPOS DE BOURSE DIRECT :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment C d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, espace Corporate.

CONTACTS PRESSE :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 56 43 70 20

IMAGE 7 – Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

