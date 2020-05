Bourse Direct : Présentation Assemblée générale 2020 0 06/05/2020 | 15:05 Envoyer par e-mail :

EN LA FORME ORDINAIRE ANNUELLE 9Renouvellement du programme de rachat d'actions 10Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux 11Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 12toute nature attribuables à Madame Catherine Nini, Président du Directoire - Directeur général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 13toute nature versés ou attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire - Directeur général adjoint, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de 14rémunération attribuables à Madame Catherine Nini, Président du Directoire - Directeur général, pour l'exercice à venir 15Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables à à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire - Directeur général adjoint, pour l'exercice à venir 3. EN LA FORME EXTRAORDINAIRE 16Délégation globale de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves 17Autorisation à donner au Directoire pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d'actions Délégation globale de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs 18mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d'augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription Délégation globale de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières 19donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d'augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation globale de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières 20donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d'augmentation de capital, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2, II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription 21Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des bons d'offre en cas d'offre publique à attribuer gratuitement aux actionnaires 22Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions avec maintien du droit de préférence des actionnaires 4. EN LA FORME EXTRAORDINAIRE 23Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet d'octroyer des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société au bénéfice des collaborateurs Autorisation donnée au Directoire selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d'utiliser les 24délégations octroyées en cas d'offre publique 25Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet d'augmenter le capital de façon réservée aux salariés 26Plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d'augmentation du capital social 27Modification des statuts concernant la rémunération attribuée au membres du Conseil de surveillance 28Modification des statuts concernant la possibilité de procéder par consultation écrite pour les décisions du Conseil de surveillance 29Modification des statuts concernant la représentation des salariés au Conseil de surveillance 5. EN LA FORME EXTRAORDINAIRE 30Modification des statuts relative aux conventions réglementées et courantes 31Modification des statuts relative à la prise en compte des votes blancs et nuls 32Modification des statuts relative à l'identification des détenteurs des titres 33Pouvoirs pour les formalités 6. RAPPORT DE GESTION 2019 7. 1 2 3 4 INDICATEURS D'ACTIVITE DONNEES FINANCIERES DONNEES BOURSIERES ET ORGANIGRAMME PERSPECTIVES 8. INDICATEURS D'ACTIVITE 1 2 3 4 9. 9 INDICATEURS L'indice de volatilité sur le marché actions est resté faible sur l'ensemble de l'année 2019 malgré un rebond mi-août. D'ACTIVITE Le CAC40 a progressé jusqu'à fin avril où il atteint son premier plus haut, après une légère inflexion, il ne cesse de battre ses Contexte de marché 1 plus hauts à partir de juillet dans un contexte de faible volume. Le 20 décembre 2019, le CAC40 dépasse les 6 000 points. Le 31 décembre, il enregistre une progression de 26,4 % depuis le début de l'année. Le nombre d'ordres traité sur le marché Euronext (cash) est resté à ses plus bas niveaux depuis 4 ans jusqu'en juillet pour surperformer en août (+21 % vs août 2018) et en octobre . Il enregistre cependant une baisse de 10,7 % sur l'année 2019 CAC 40 6200 5900 5600 5300 5000 4700 4400 4100 3800 2015 2016 2017 2018 2019 CAC VOLA IDX 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 NOMBRE D'ORDRES SUR LE MARCHE EURONEXT - ACTIONS (source Euronext) 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 2016 2017 2018 2019 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 10. CHIFFRES CLES AU 31.12.2019 31,4 M€ 2 980 992 22 760 CHIFFRE D'AFFAIRES NOMBRE D'ORDRES NOUVEAUX COMPTES RECRUTES EN BAISSE DE 6,1 % EN BAISSE DE 6,4 % EN HAUSSE DE 20,7 % Chiffre d'affaires, nombre d'ordres exécutés en baisse, hausse du recrutement En 2019 le chiffre d'affaires enregistre une baisse de 6,1 % par rapport à 2018. Au 1 er trimestre la baisse était de 18,6 %, au 2 ème trimestre de 7,1 %, le 3 ème trimestre affiche quant à lui une quasi stabilité du chiffre d'affaires avec une croissance de 0,8 %, le 4 ème trimestre est en hausse de 2,9 %.

trimestre la baisse était de 18,6 %, au 2 trimestre de 7,1 %, le 3 trimestre affiche quant à lui une quasi stabilité du chiffre d'affaires avec une croissance de 0,8 %, le 4 trimestre est en hausse de 2,9 %. Au 4 ème trimestre 2019, le nombre d'ordres est en baisse de 7,9 % par rapport au 4 ème trimestre 2018 et en hausse de 8,8 % par rapport au 3 ème trimestre 2019 (Le volume d'ordres enregistrait une baisse de 17,9 % sur le T1 2019, de 5,9 % sur le T2 2019 et une hausse de 9,6 % sur le T3 2019).

trimestre 2019, le nombre d'ordres est en baisse de 7,9 % par rapport au 4 trimestre 2018 et en hausse de 8,8 % par rapport au 3 trimestre 2019 (Le volume d'ordres enregistrait une baisse de 17,9 % sur le T1 2019, de 5,9 % sur le T2 2019 et une hausse de 9,6 % sur le T3 2019). Le nombre de comptes recrutés en 2019 est en forte hausse de 20,7 % 11. INDICATEURS 2 980 992 D'ACTIVITE ORDRES EXECUTES 1 en baisse de 6,4 % Analyse des ordres 500 000 2015 2016 2017 450 000 2018 2019 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 12. EVOLUTION DU VOLUME D'ORDRES SUR EURONEXT* Le volume d'ordres traités sur Bourse Direct suit la même tendance mensuelle que celui de Euronext Cash en 2019

Les variations en comparaison mensuelles montre une meilleure performance pour BD jusqu'en juillet et sur les 2 derniers mois de l'année 115 110 Bourse Direct Euronext 105 100 95 90 85 80 75 70 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 30,0% Euronext 21,1% 20,0% Bourse Direct 10,0% 6,5% 9,4% 4,2% 13,9% 1,2% 5,6% 0,0% -6,1% 1,0% -6,9% -11,1% -10,0% -12,2% -14,4% -15,9% -10,9%-7,9% -10,7% -20,0% -13,1% -14,4% -13,5% -26,2% -18,8% -14,2% -30,0% -27,1% INDICATEURS D'ACTIVITE Analyse des ordres 1 1,6 ORDREPAR COMPTE PAR MOIS en moyenne en 2019 contre 2,0 en 2018 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3,9 4,0 1,5 2,9 2,5 1,0 2,0 1,6 0,5 0,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5,2 2015 2016 2017 2018 2019 4,7 4,2 3,7 3,2 2,7 2,2 1,7 1,2 13. INDICATEURS D'ACTIVITE 20,7% 21 000 17,8% 20% 9,7% Développement 1 18 000 10% commercial -3,2% 0% 15 000 12 000 -10% 22 760 9 000 18 863 -20% 16 012 15 079 14 600 6 000 -30% 3 000 -40% 0 -50% 2015 2016 2017 2018 2019 Le nombre de comptes recrutés en 2019 est en hausse 20,7 %par rapport à 2018 enregistrant un nouveau record annuel d'ouvertures de comptes. Au 31.12 2019, Bourse Direct comptabilise près de 162 000 comptesde clients 14. DONNEES FINANCIERES 1 2 3 4 15. DONNEES FINANCIERES Compte de Résultat En millions d'euros 2019 2018 Variation 2018/2019 Produits d'exploitation bancaire 32,0 33,4 -4,0 % dont Produits d'intérêts 4,7 3,5 34,6 % Commissions de courtage 25,7 28,9 -10,7 % 2 Autres commissions nettes 1,6 1,0 56,0 % Charges d'exploitation bancaire -4,2 -4,5 -6,4 % Produit Net Bancaire 27,8 28,9 -3,6 % Charges d'exploitation générale -24,3 -24,4 -0,2 % Dotations aux amortissements -1,5 -1,5 -5,5 % Résultat d'exploitation 2,0 3,0 -30,5 % REX/PEX 6,4 % 8,9 % - REX/PNB 7,3 % 10,2 % - Résultat exceptionnel -0,1 - Impôt sur les bénéfices -0,6 -0,6 2,3 % Résultat net 1,4 2,3 -40,4 % RN/PEX 4,3 % 6,9 % 16. Les produits d'exploitation bancaire sont en baisse sur la période en raison de la baisse des courtages Les commissions de courtage enregistrent une baisse de 10,7 % (baisse des courtages et de la CRD) Les charges d'exploitation bancaire sont en baisse de 6,4 % Les charges d'exploitation sont stables (baisse des charges de personnel) Le résultat d'exploitation est impacté par la baisse des courtages Le résultat net est en baisse de 40,4 % DONNEES CHARGES D'EXPLOITATION EN LEGERE BAISSE FINANCIERES En M€ 2018 2017 Var 17/18 Charges d'exploitation bancaire -4,5 -4,7 -4.7 % Evolution des charges d'exploitation (hors En M€ 2018 2017 Var 17/18 dotations aux 2 Rémunération du personnel 6,5 6,3 4,8% amortissement) Charges sociales 3,1 3,1 0,2% Impôts et taxes 1,3 1,2 3,4% Autres services techniques 8,2 8,0 2,4% Honoraires et frais annexes 1,2 1,2 -2,9% Publicité, publications et relations publiques 1,6 1,8 -11,6% Participation des salariés 0,0 0,0 Frais postaux et de télécommunication 0,3 0,4 -4,8% Autres charges d'exploitation 2,2 2,6 -14,2% Total des charges d'exploitation 24,4 24,6 -0,3% Les charges d'exploitation générale sont en baisse de 0,3 % sur la période intégrant des charges non récurrentes pour 0,5 M€. Les charges d'exploitation sont en baisse de -2,2 % hors éléments exceptionnels: les charges de personnel comprennent des charges non récurrentes pour 0,5 M€. Sans cet élément, les charges de personnel sont en baisse de 1,6 % sur l'année,

Les dépenses marketing sont en légère baisse en 2018

Les autres charges d'exploitation enregistrent également une baisse de 14,2 % 17. ORGANIGRAMME ET DONNEES BOURSIERES 1 2 3 4 18. ORGANIGRAMME AU 31.12.2019 3 VIEL & Cie 100,0 % E-Viel Institutionnels Public 76,85 % 15,41 % 5,94 % Bourse Direct (Auto détenues 1,80 %) 19. DONNEES BOURSIERES EVOLUTION DE L'ACTION BOURSE DIRECT EN 2019 En euros 2019 2018 Nombre d'actions au 31/12 55 757 188 55 955 383 Capitalisation boursière au 31/12 € 64 120 766 € 55 675 606 3 Cours le plus haut € 1,25 € 1,79 Cours le plus bas € 0,98 € 0,96 Dernier cours de l'année € 1,15 € 0,995 Volume quotidien moyen en nombre de titres 8 334 2 135 La capitalisation boursière de Bourse Direct s'élève à 64 120 766 € au 31 décembre 2019. 20. PERSPECTIVES 1 2 3 4 21. PERSPECTIVES 6 22. PÔLE EPARGNE PORTAIL ACCROITRE LES REVENUS Développement PROVENANT  Enrichissement DE NOUVEAUX des encours d'épargne du contenu du site SERVICES  Croissance organique, et augmentation du trafic voire croissance externe   Diversification Mise en place d'un pôle de la vente de pub « EPARGNE » dédié (commerciaux / Ingénieurs patrimoniaux…) PÔLE BOURSE Lancement Accélération du de nouveaux produits recrutement de nouveaux clients d'épargne Recrutement de clients ciblés actifs,

portefeuilles importants

