Bourse Direct : Publication du document d'enregistrement universel 2019

Publication du document d’enregistrement universel 2019

La Société annonce la publication de son document d’enregistrement universel 2019.

La Société annonce que son document d’enregistrement universel 2019 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 07 mai 2020.

Ce document est disponible sur le site de la Société à l’adresse www.boursedirect.fr. Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société.

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :

le rapport financier annuel 2019 ;

le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

l’information relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes

A propos de Bourse Direct :

Leader français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution et élargit son offre de service aux produits d’Epargne avec Bourse Direct Horizon.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

