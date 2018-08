Bourse Direct : Rapport financier semestriel 2018

SOMMAIRE

3 |

ATTESTATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

4 |

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

8 |

COMPTES SEMESTRIELS INDIVIDUELS CONDENSÉS

30 |

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

LEADER FRANÇAIS DE LA BOURSE EN LIGNE, BOURSE DIRECT INTÈGRE TOUS LES MÉTIERS DU COURTAGE EN LIGNE, DE LA TRANSACTION BOURSIÈRE AUX SERVICES DE BACK OFFICE ET D'EXÉCUTION. L'ACTION BOURSE DIRECT, ÉLIGIBLE AU PEA-PME, (CODES : FR0000074254, BSD) EST COTÉE SUR LE COMPARTIMENT C EURONEXT PARIS.

3 |ATTESTATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLEDU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

PARIS, LE 28 AOÛT 2018

En ma qualité de Président du Directoire de Bourse Direct, j'aeste qu'à ma connaissance, les comptes semestrielsindividuels condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables etdonnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et que le rapport semestrield'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois del'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions avec les parties liées ainsi qu'une descriptiondes principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Catherine Nini

Président du Directoire

4 |RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

5 |RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2018

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2018

En M€ 1ersemestre 2018 1ersemestre 2017 Variations* Produits d'exploitation bancaire 17,6 17,8 -1,2 % Charges d'exploitation bancaire -2,4 -2,5 -6,8 % Produit Net Bancaire 15,2 15,3 -0,2 % Charges d'exploitation -13,0 -13,3 -1,7 % Résultat d'exploitation 2,2 2,0 12,6 % Résultat exceptionnel - - - Impôt sur les bénéfices -0,7 -0,7 - Résultat net 1,5 1,3 11,1 %

* Les variations sont calculées sur la base des données en euros.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ AU 1ERSEMESTRE 2018

Le bilan du CAC40 au premier semestre 2018 est mitigé avec un gain enregistré de 0,3 %. Divers évènements qui n'ont finalement pas empêché le CAC 40 de finir en faible hausse sur cee première moitié d'année, avec notamment un mois d'avril en forte hausse (+6,8 %) alors que le premier trimestre s'était avéré très négatif avec une perte de 2,73 %, soit la pire performance sur 3 mois depuis mai 2016.

En terme de volatilité en France, le VCAC, aura connu une hausse marquée au-delà des 30 points, enregistrés lors de la séance du 8 février. Un niveau qui n'avait plus été aeint depuis la surprise venue d'outre-manche avec le vote d'un Brexit le 24 juin 2016. Cependant, la volatilité a de nouveau connu des niveaux très bas au cours du deuxième trimestre2018. Les bénéfices nets des entreprises du CAC 40 en 2017 ont augmenté de 24,1 % par rapport à 2016, selon des chiffrespubliés par l'AFP le 5 mars. Tous ces gains aeignent un montant de 94,37 milliards d'euros, pas très loin du record de 2007. La santé des grandes multinationales françaises ne se dément pas au regard des premiers chiffres 2018.