Bourse Direct : participe à la semaine mondiale des investisseurs

Bourse Direct accompagne les investisseurs :

Pour offrir un accompagnement toujours en phase avec les différentes évolutions réglementaires, fiscales ou sur les nouveaux produits d'investissement, nos formateurs sont tous des professionnels,experts dans leurs domaines.

Nos formations s'adressent à tous les profils d'investisseur, dudébutant au trader actif, et constituent également unmoment de partage de retours d'expériences entre participants et formateurs.

Christian SANSON

La mission de Christian est de vous former aux mécanismes boursiers et à la gestion de portefeuille. Venez échanger avec Christian lors d'une formation gratuite ou d'une séance de coaching, il partagera avec vous son expérience de plus de 20 ans sur les marchés dont 15 ans en tant que trader professionnel dans une grande banque.

Les investisseurs doivent être en mesure de prendre des décisions d'investissement sur les marchés financiers de manière éclairée. »

NoémiCHAMONTIN

Noémi est passionnée de droit, de fiscalité (oui, c'est possible !) et diplômée d'un master 2 en gestion de patrimoine, Noémi Chamontin est une spécialiste des produits d'épargne et de leur fiscalité. Depuis bientôt 10 ans, Noémi, est la référente chez Bourse Direct en ce qui concerne la fiscalité des produits financiers proposés par Bourse Direct et l'assurance-vie. En tant qu'experte de ces domaines, Noémi explique avec enthousiasme lors de ses formations comment épargner de la meilleure manière qui soit.

KarimMEZOUGHI

Karim est un expert des placements boursiers. Responsable de l'agence Bourse Direct Toulouse depuis plus de 18 ans, il organise régulièrement des formations et conférences à l'agence de Toulouse pour accompagner les nouveaux investisseurs sur les marchés boursiers et porter à leur connaissance de nouveaux instruments financiers.

Romain DAUBRY

Romain est en charge des marchés dérivés chez Bourse Direct depuis 2010, ces produits mal connus que sont les options et les futures. Il est aussi titulaire du CFTe, le diplôme de la Fédération internationale d'analyse graphique et technique. Romain est toujours ravi de vous faire profiter de ses 20 ans d'expérience sur les marchés boursiers et de vous initier de façon concrète et pédagogique à ces produits, qui sont avant tout des outils de couverture qui permettent de travailler dans toutes les configurations de marchés.

2