Bourse Direct : reçoit le LABEL D'EXCELLENCE 2019 des Dossiers de l'Epargne

Paris, le 9 octobre 2018

Bourse Direct reçoit le LABEL D'EXCELLENCE

des Dossiers de l'Epargne.

Cette année encore, et pour la 13ème année consécutive, Bourse Direct obtient la note de 5/5 pour son offre bourse.

Selon les experts indépendants des Dossiers de l'Epargne qui ont analysé les services de Bourse Direct par rapport à ses concurrents « Les frais de courtage [.] sont très modérés (de 0,99 € à 3,80 € selon le montant jusqu'à 4 000 € puis 0,09 %). Les simulations d'impacts de frais annuels sont très avantageuses pour les trois profils étudiés. Les droits de garde et l'abonnement au service de bourse à distance ne sont pas facturés. »

Le Label d'Excellence, attribué aux meilleurs contrats du marché, représente un gage de qualité de services tant sur le plan du positionnement tarifaire que sur l'offre proposée. En effet, l'offre de Bourse Direct s'appuie sur des tarifs qui figurent parmi les plus compétitifs du marché avec un ordre de bourse à moins de 1 €1.

Outre son offre tarifaire, la qualité de la relation avec ses clients est au coeur des priorités de Bourse Direct. Ainsi l'expertise, le professionnalisme et la réactivité sont les maîtres mots pour répondre à leurs exigences et à leurs attentes.

Bourse Direct, « le meilleur service au meilleur prix ».

Comment est attribué le label d'Excellence des Dossiers de l'Epargne ?

Les experts découpent chacun des contrats d'un marché selon une grille de lecture et comparent l'ensemble des caractéristiques techniques du contrat étudié à celles des autres contrats du marché en relevant ses points forts et ses points faibles. Enfin, les experts positionnent le contrat étudié sur leur échelle de qualité, et lui attribue sa note. Les meilleurs contrats du marché se voient attribuer le Label d'Excellence.

Plus d'informations sur Bourse Direct, rendez-vous sur :

http://www.boursedirect.fr

(1) A partir de 0.99€ l'ordre de bourse. Voir détail sur boursedirect.fr

A PROPOS DE BOURSE DIRECT

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d'exécution.

L'action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l'ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

