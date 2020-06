Tally Weijl ferme 200 sur 800 boutiques, aussi en Suisse

Données financières JPY USD EUR CA 2021 1 747 M 16,3 M 14,4 M Résultat net 2021 266 M 2,48 M 2,20 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 15,7x Rendement 2021 - Capitalisation 4 053 M 37,8 M 33,5 M VE / CA 2020 Capi. / CA 2021 2,32x Nbr Employés 51 Flottant 32,9% Graphique BOUTIQUES, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BOUTIQUES, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 1 680,00 Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yuzo Niimura President & Representative Director Koichiro Yoshizaki Independent Outside Director Takeshi Hayami MD & Head-Consulting Business Minoru Moriya Independent Outside Director Manabu Takeda Director & Head-Media Business Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BOUTIQUES, INC. -54.72% 38 AMAZON.COM, INC. 45.73% 1 343 139 JD.COM, INC. 69.32% 91 908 WAYFAIR INC. 123.46% 19 111 ETSY, INC. 131.47% 12 169 MONOTARO CO., LTD. 48.82% 10 080