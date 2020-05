Bouygues : Un soutien à mettre à profit 25/05/2020 | 08:32 achat En cours

Cours d'entrée : 26.19€ | Objectif : 29€ | Stop : 23.5€ | Potentiel : 10.73% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Bouygues, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 24.75 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 29 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 24.97 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.37 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Construction et ingénierie - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BOUYGUES -29.17% 11 107 VINCI -18.16% 48 944 CHINA STATE CONSTRUCTION EN.. -10.85% 29 460 FERROVIAL -10.57% 19 175 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED -11.28% 17 322 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION .. -12.52% 16 231 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR.. -26.77% 15 297 LARSEN & TOUBRO LIMITED -37.18% 15 103 EIFFAGE -21.88% 8 629 SKANSKA AB -15.35% 7 620 POWER CONSTRUCTION CORPORAT.. -21.20% 7 258

Données financières (EUR) CA 2020 33 768 M EBIT 2020 870 M Résultat net 2020 516 M Dette 2020 2 858 M Rendement 2020 6,34% PER 2020 21,8x PER 2021 9,47x VE / CA2020 0,39x VE / CA2021 0,35x Capitalisation 10 307 M Prochain événement sur BOUYGUES 27/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 33,66 € Dernier Cours de Cloture 27,13 € Ecart / Objectif Haut 51,1% Ecart / Objectif Moyen 24,1% Ecart / Objectif Bas -30,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer Pascal Grangé Chief Financial Officer & Senior Vice President Gilles Zancanaro Senior Vice President-Digital, Innovation & Risks Helman le Pas de Sécheval Independent Director Olivier Bouygues Director & Deputy Chief Executive Officer