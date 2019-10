Bouygues : Bank of America Merrill Lynch passe à l'achat

10/10/2019 | 13:10

Jusqu'alors neutre sur le dossier Bouygues, Bank of America Merrill Lynch est passé à l'achat, tout en relevant son objectif de cours de 38,5 à 42 euros.



Après avoir rencontré son management, les analystes estime que Bouygues 'est bien placé pour profiter d'un environnement de prix plus constructif dans les télécoms', alors que le métier principal, la construction, demeure bien orienté.



Enfin, la génération de cash pourrait permettre de relever le montant du dividende, une distribution exceptionnelle n'étant pas à exclure en cas de cession totale d'Alstom.





