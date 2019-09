Bouygues : Barclays relève son conseil

30/09/2019 | 10:58

Barclays relève son conseil sur Bouygues de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', et son objectif de cours de 39,5 à 44 euros, le jugeant bien placé compte tenu de sa dynamique opérationnelle, dans une note sur les services télécoms français.



'L'environnement concurrentiel français continue de montrer des tendances en amélioration au troisième trimestre. Les acteurs ayant cessé de forcer à la consolidation, cet environnement plus constructif devrait durer', juge le broker.



Si le ROCE sectoriel demeure bas (environ 5%), une moindre activité promotionnelle et des coûts commerciaux plus bas devraient, selon BarCap, soutenir une expansion de marges, tandis que les dépenses d'investissement restent stables.



