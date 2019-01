Bouygues : Credit suisse n'est plus à l'achat

08/01/2019 | 11:09

Credit suisse n'est plus d'avis d'acheter ('surperformance') l'action du conglomérat Bouygues, sur laquelle son opinion est devenue neutre. L'objectif est également réduit de 39 à 34 euros, ce qui dénote cependant d'un potentiel de hausse de plus de 10%.



'Ces derniers temps, le principal intérêt de Bouygues se concentrait sur ses activités extérieures aux télécoms, alors que les perspectives de cette dernière branche étaient difficiles', indique une note.



Certes, les analystes de Credit suisse identifient désormais 'un potentiel de hausse modéré' du côté des télécoms. 'Selon nous, la consolidation de SFR demeure possible étant donné la pression qui s'exerce sur Altice', sa maison mère, même si cette éventuelle concentration ferait grimper la dette.



Toutefois, 'nous sommes d'avis que les activités de construction de Bouygues sont en train de dépasser leur pic (de marge) opérationnelle à court terme', ajoute Credit suisse. De ce fait, les analystes ont abaissé leurs prévisions relatives à la division Construction, mais aussi celles de Colas et de l'Immobilier. D'où une réduction de l'anticipation de résultat opérationnel pour 2020 qui entraîne avec elle l'objectif de cours.













