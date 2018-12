Bouygues : Oddo reste à l'achat après l'accord sur la fibre

13/12/2018 | 11:15

Alors que Bouygues Telecom a signé hier un partenariat avec Axione et le fonds d'infrastructure Mirova (groupe Natixis), pour déployer 3.4 millions de lignes FTTH en zones très denses, Oddo BHF annonce ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre, estimant qu'avec cet accord, Bouygues, 'pleinement dans le jeu dans le fixe', pérennise sa présence dans la fibre.



'L'accord signé hier revient à externaliser le Capex et alléger la facture du déploiement dans les zones denses. Il pérennise la présence de Bouygues dans la fibre. Après le coup de froid du mois d'octobre avec le 'one-off' de 123 ME sur les activités de Construction, la bonne performance de la division Télécoms et les bonnes prises de commandes (en Construction et chez Colas) nous rassurent sur l'orientation sous-jacente de l'activité de Bouygues pour le T4 et 2019', analyse Oddo BHF.



Le broker fixe son objectif de cours à 44 euros. Celui-ci témoigne d'un potentiel de hausse de 30%.





