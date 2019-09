Bouygues : Oddo reste à l'achat après l'opération sur Alstom

12/09/2019 | 10:57

Le groupe a annoncé hier placer 29.15 millions de titres Alstom. A l'issue de ce placement, Bouygues détiendra donc 14.7% du capital d'Alstom.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 44 E.



' Cette annonce n'est pas vraiment une surprise. Alstom n'est plus une participation stratégique pour Bouygues et la question de sa cession a déjà été posée ' indique Oddo.



' Martin Bouygues a estimé lors de la conférence du T2 que le groupe entrait dans une phase d'intégration des acquittions déjà réalisées et sans exclure l'hypothèse de nouvelles acquisitions dans les prochains mois, nous pensons que le groupe va prendre son temps pour poursuivre sur la voie des acquisitions ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que dans les télécoms, continuer à acheter des sociétés dans le B2B semble la voie logique.



' Selon nous, il est raisonnable de penser que Bouygues cède le reste de sa participation dans les 12 mois '.



