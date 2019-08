Bouygues : résultats supérieurs aux attentes d'Oddo

30/08/2019 | 10:13

Le groupe a publié un chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre 3% au-dessus des attentes. Il ressort en progression de 6,7% à 9,5 MdE tiré par les télécoms (5% au-dessus des attentes d'Oddo) et de bons chiffres dans la construction.



' Le ROP courant T2 est publié à 511 ME (contre Oddo BHF 430 ME ; consensus : 397 ME) soit 114 ME de plus que le consensus et 80 ME au-dessus de nos attentes ' indique Oddo. Le bureau d'analyses reste à l'achat avec un objectif de 44 E.



Le groupe réitère ses nouvelles guidances présentées au 4ème trimestre.



' Une nouvelle bonne publication qui confirme une fois de plus notre recommandation Achat réitérée dans notre étude ' Promotion sur Bouygues ' publiée en février. Nous insistons sur le fait que le parcours de Bouygues témoigne d'un sentiment injustement dégradé ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.