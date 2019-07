BONDS : S&P relève la notation de Bouygues de "BBB+" à "A-", perspective stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Standard & Poor's (S&P) a relevé vendredi sa notation de Bouygues de "BBB+" à "A-", en l'assortissant d'une perspective stable. L'agence s'attend à ce que la profitabilité et la génération de cash flow de la division Bouygues Télécom continue de s'améliorer au fur et à mesure qu'elle acquiert de nouveaux abonnés. "Dans le même temps, nous prévoyons un environnement favorable qui continuera à soutenir les activités de construction de Bouygues", a-t-elle indiqué. La perspective stable reflète la poursuite attendue de la croissance des revenus et de l'excédent brut d'exploitation du conglomérat dans les secteurs des télécommunications, de la construction et des médias, a ajouté S&P. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

