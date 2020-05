BOUYGUES : AlphaValue est toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AlphaValue réitère sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 32,8 euros sur Bouygues. La maison d'études indique avoir révisé à la baisse ses estimations à la suite de la publication trimestrielle du spécialiste du BTP, des télécoms et des médias. L'analyste anticipe désormais un recul de 11% du chiffre d'affaires en 2020 contre -9,5% dans sa précédente note. Pour 2021 les recettes sont dorénavant attendues en recul de 2,5% par rapport à 2019 contre une précédente recommandation à +3%.Le bénéfice par action est estimé à 1,23 euro pour 2020 et 3,07 euros pour l'exercice 2021 contre respectivement 2,06 euros et 3,58 euros précédemment.