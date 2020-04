BOUYGUES : Barclays ajuste sa cible à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays abaisse son objectif de cours de 36 à 35 euros tout en réitérant sa recommandation à Surpondérer sur Bouygues. La banque anglaise s'attend à ce que le premier trimestre se concrétise par un impact de la pandémie sur le secteur de la construction mais une résistance de l'activité télécoms. Le courtier ajoute qu'il s'attend à ce que l'impact du Covid-19 sur l'activité construction soit plus prononcé au deuxième trimestre mais s'attend à une certaine reprise au troisième et quatrième trimestre. Le broker réduit de respectivement 13% et 2% son estimation d'Ebit pour 2020 et 2021.