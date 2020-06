BOUYGUES : Construction remporte le contrat de l'Arena Porte de La Chapelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues Construction a annoncé la signature du contrat, le 24 juin dernier, avec la Ville de Paris de l’attribution au groupement mené par Bouygues Bâtiment Ile-de-France associé à Bouygues Energies & Services, filiales de Bouygues Construction, du marché de l’Arena Porte de la Chapelle, équipement sportif de ce quartier et infrastructure phare des Jeux qui se dérouleront en 2024 à Paris.Le budget en conception-réalisation de l'Arena est de 98 millions d'euros Hors Taxes (HT), auquel viennent s'ajouter 20 millions HT pour les 2 gymnases et 7 millions HT pour le programme complémentaire. La part de Bouygues Construction pour la conception et la réalisation de l'ensemble du projet est de 110 millions HT. Bouygues Energies & Services FM France assurera également les 10 années d'entretien et de maintenance en collaboration avec Dalkia pour la gestion du mix-énergétique.Les travaux, réalisés par Bouygues Bâtiment Ile-de-France, commenceront à l'été 2021 pour une livraison prévue en juillet 2023. Bouygues Energies & Services réalisera les lots techniques, tandis que l'entreprise Mathis aura en charge les éléments structurels en bois du projet.