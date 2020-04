BOUYGUES : Credit Suisse ajuste sa cible à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a abaissé son objectif de cours de 40 à 34 euros tout en réitérant son opinion à Surperformer sur Bouygues. La banque helvète précise avoir réduit ses estimations de bénéfice d'exploitation 2020 et 2021 de respectivement plus de 40% et 15%. Le broker indique que selon ses estimations, chaque période d'inactivité de deux semaines représente une baisse de 15% des revenus liés à la construction. Il ajoute que les télécoms résistent mais ne sont pas à l'abri. Le courtier pense que la société devrait être positionnée lors de la reprise économique.