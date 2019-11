BOUYGUES : Morgan Stanley débute le suivi avec une recommandation favorable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley a entamé le suivi de Bouygues avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 45 euros. " Une vision optimiste à la fois des télécoms et de la construction, un cash-flow qui se redresse et un dividende en hausse étayent notre opinion positive sur Bouygues ", explique le bureau d'études. Il souligne que Bouygues est un conglomérat particulier, les télécoms et la construction concentrant 97% de la valeur. S'agissant du cash-flow, il redeviendra positif dans les télécoms et dispose d'importance de marge de manoeuvre pour s'améliorer dans la construction.