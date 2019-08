BOUYGUES : Oddo BHF toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF reste à l’Achat sur Bouygues et maintient son objectif de cours de 44 euros alors que le conglomérat publiait hier ses résultats du premier semestre. Le broker note une que l’excellente dynamique du premier trimestre se poursuit, mais le cours accumule du retard. "Nous insistons sur le faut que le parcours de Bouygues témoigne d’un sentiment injustement dégradé", a indiqué le bureau d'analyses.Selon Oddo BHF, le marché reste marqué par le warning d'octobre 2018 sur le segment Energies & Services alors que les perspectives en construction restent bonnes, particulièrement en France.Par ailleurs, l'accalmie sur le marché mobile devrait amorcer un rerating (ou stopper le derating) du secteur, d'autant plus que BTel bénéficie d'un relai de croissance solide en B2B. Enfin, le broker ajoute que le groupe se prépare à accompagner Alstom en vue d'une cession à moyen terme et profitera d'un dividende exceptionnel