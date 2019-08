BOUYGUES : Pascal Grangé a été nommé directeur général adjoint et directeur financier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pascal Grangé a été nommé directeur général adjoint et directeur financier de Bouygues. Il était jusqu'à présent directeur général délégué de Bouygues Construction, en charge de la stratégie et des finances, des systèmes d'information, des concessions et de la réflexion stratégique sur le développement immobilier. Gilles Zancanaro a été nommé directeur- général adjoint digital, innovation et risques du groupe.