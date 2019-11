BOUYGUES : Résultats des 9 premiers mois 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS LE 14/11/2019

RÉSULTATS DES 9 PREMIERS MOIS 2019





AMELIORATION DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT, DE LA MARGE OPERATIONNELLE COURANTE ET DU RESULTAT NET PART DU GROUPE

SOLIDE PERFORMANCE DES ACTIVITES DE CONSTRUCTION AVEC UN RESULTAT OPERATIONNEL COURANT EN HAUSSE SUR UN AN

TRES BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIERE CHEZ BOUYGUES TELECOM

PERSPECTIVES CONFIRMEES

LES COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 SEPTEMBRE 2019 SONT PRÉSENTÉS COMPARATIVEMENT AVEC LES ÉTATS AU 30 SEPTEMBRE 2018 ET AU 31 DÉCEMBRE 2018 QUI ONT ÉTÉ RETRAITÉS POUR TENIR COMPTE DE L’APPLICATION AU 1ER JANVIER 2019 DE LA NORME IFRS 16 SUR LES CONTRATS DE LOCATION. DU FAIT DE LA RECLASSIFICATION DES CHARGES DE LOYER EN DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET EN CHARGES D’INTÉRÊTS ET DE LA NOUVELLE PRÉSENTATION DES LOYERS AU SEIN DES ÉTATS FINANCIERS, LE GROUPE A ADOPTÉ DE NOUVEAUX INDICATEURS AFIN DE CONTINUER À TRANSCRIRE LE CARACTÈRE OPÉRATIONNEL DES DÉPENSES DE LOYERS (VOIR GLOSSAIRE PAGE 13) : EBITDA APRÈS LOYER, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT APRÈS LOYER ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS LOYER. PAR AILLEURS, LE CASH-FLOW LIBRE, LE CASH-FLOW LIBRE APRÈS BFR ET L’ENDETTEMENT NET ONT ÉTÉ REDÉFINIS.

CHIFFRES CLÉS (millions d’euros) 9M 2018

Retraité 9M 2019 Variation Chiffre d’affaires 25 219 27 601 +9 %a Résultat opérationnel courant 858 1 118 +260 M€ Marge opérationnelle courante 3,4 % 4,1 % +0,7 pts Résultat opérationnel courant après Loyerb 818 1 076 +258 M€ Résultat opérationnel 1 056c 1 168d +112 M€ Résultat opérationnel après Loyerb 1 016 1 126 +110 M€ Résultat net part du Groupe 771 848 +77 M€ Endettement financier net (-) / Excédent financier net (+) au 30 septembre (5 465) (4 643) -822 M€

(a) +5 % à périmètre et change constants

(b) Voir nouvelle définition dans le glossaire page 13

(c) Dont 214 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom et 16 M€ de charges non courantes chez TF1

(d) Dont 60 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom et 10 M€ de charges non courantes chez Bouygues Construction



DANS LA CONTINUITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2019, LE GROUPE AMÉLIORE SES RÉSULTATS ET SA PROFITABILITÉ.

Le chiffre d’affaires ressort à 27,6 milliards d’euros aux 9 premiers mois 2019, en croissance de 9 % et de 5 % à périmètre et change constants sur un an.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 1 118 millions d’euros, en amélioration de 260 millions d’euros par rapport aux 9 premiers mois 2018, portée par les bonnes performances des trois activités. La marge opérationnelle courante progresse de 0,7 point sur la période à 4,1 %.

Le résultat opérationnel s’établit à 1 168 millions d’euros, en hausse de 112 millions d’euros sur un an. Les résultats non courants sont en baisse à 50 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019 contre 198 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018, principalement chez Bouygues Telecom.

À 848 millions d’euros, le résultat net part du Groupe s’améliore de 77 millions d’euros sur un an.

LES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION DÉLIVRENT UNE SOLIDE PERFORMANCE.

Le carnet de commandes ressort à un très haut niveau de 32,5 milliards d’euros à fin septembre 2019.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 545 millions d’euros, en amélioration de 122 millions d’euros par rapport aux 9 premiers mois 2018.

La marge opérationnelle courante progresse de 0,4 point sur un an.

BOUYGUES TELECOM CONTINUE D’AFFICHER UNE TRÈS BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIÈRE.

Bouygues Telecom a acquis 220 000 clients forfait mobile hors MtoM et 110 000 clients FTTH au troisième trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires est en hausse de 13 % et de 11 % à périmètre et change constants par rapport aux 9 premiers mois 2018. Le chiffre d’affaires services progresse, quant à lui, de 7 % sur la période.

L’EBITDA après Loyer est en forte croissance de 13 % sur un an. La marge d’EBITDA après Loyer s’établit à 30,9 %, en augmentation significative de 1,6 point sur un an.

LE GROUPE CONFIRME SES PERSPECTIVES :

En 2019, améliorer la profitabilité du Groupe et atteindre 300 millions d’euros de cash-flow libre 1 chez Bouygues Telecom ;

et chez Bouygues Telecom ; D’ici deux ans, améliorer la génération de cash-flow libre après BFR2 du Groupe pour atteindre

1 milliard d’euros grâce à la contribution des trois activités.





ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

Le carnet de commandes des activités de construction, en baisse de 4 % par rapport à fin septembre 2018, se maintient à un très haut niveau de 32,5 milliards d’euros au 30 septembre 2019.

En France, le carnet de commandes des activités de construction à fin septembre 2019 est en léger recul de 2 %3 à 14 milliards d’euros. Cette évolution reflète :

Une hausse de 7 % 3 du carnet de commandes de Colas à 3,3 milliards d’euros à fin septembre 2019, portée par la croissance du carnet de la Route en France métropolitaine (+8 %).



du carnet de commandes de Colas à 3,3 milliards d’euros à fin septembre 2019, portée par la croissance du carnet de la Route en France métropolitaine (+8 %). Une légère baisse de 2 % 3 du carnet de commandes de Bouygues Construction à fin septembre 2019 à 8,5 milliards d’euros. Il intègre notamment, au troisième trimestre 2019, les travaux d’extension du port de Port-la-Nouvelle pour 199 millions d’euros. En 2020, de nouveaux appels d’offres sont attendus dans le cadre du Grand Paris Express.



du carnet de commandes de Bouygues Construction à fin septembre 2019 à 8,5 milliards d’euros. Il intègre notamment, au troisième trimestre 2019, les travaux d’extension du port de Port-la-Nouvelle pour 199 millions d’euros. En 2020, de nouveaux appels d’offres sont attendus dans le cadre du Grand Paris Express. Une diminution de 11 % du carnet de commandes de Bouygues Immobilier à 2,2 milliards d’euros. Elle reflète l’absence de prises de commandes significatives en Immobilier d’entreprise sur les 9 premiers mois de 2019 ainsi que la baisse des réservations de logements dans un marché résidentiel en léger recul.

À l’international, le carnet de commandes des activités de construction s’élève à

18,5 milliards d’euros à fin septembre 2019, stable sur un an et en baisse de 7 % à change constant et retraité des principales acquisitions et cessions. La prise de commandes du troisième trimestre 2019 intègre notamment la réalisation, par Bouygues Construction, d’un tunnel de 4 km à Hong-Kong pour 364 millions d’euros, ainsi que la construction par Colas d’une voie de circulation d’1,1 km pour l’aéroport international de Los Angeles pour 75 millions d’euros. Des contrats significatifs sont attendus au quatrième trimestre 2019 et courant 2020.

L’international représente 61 % du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas à fin septembre 2019, contre 59 % à fin septembre 2018.

Le chiffre d’affaires des activités de construction s’établit à 21 583 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en hausse de 9 % sur un an et de 4 % à périmètre et change constants.

Le résultat opérationnel courant des 9 premiers mois 2019 s’élève à 545 millions d’euros contre 423 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018 (+122 millions d’euros). Cette hausse est portée par une contribution positive de l’activité Energies et Services (51 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019 contre -139 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018), le retour à l’équilibre de Colas Rail et le dynamisme de l’activité Route métropole de Colas. Le résultat opérationnel courant de Bouygues Immobilier aux 9 premiers mois 2019 reste pénalisé par la hausse du coût des travaux consécutive au pic de réservations de logements enregistré par le marché en 2017 et la très faible activité en Immobilier d’Entreprise.

TF1



La part d’audience sur les cibles du groupe TF1 se maintient à un haut niveau (32,1 % sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 29,1 % sur les individus âgés de 25 à 49 ans).

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2019 s’élève à 1 615 millions d’euros, en hausse de 2,5 % par rapport aux 9 premiers mois 2018. À périmètre et change constants, il est stable sur la période. Le chiffre d’affaires publicitaire s’établit à 1 158 millions d’euros, en progression de 1 % sur un an.

Le résultat opérationnel courant des 9 premiers mois 2019 ressort à 184 millions d’euros, en progression de 57 millions d’euros sur un an. La marge opérationnelle courante est en augmentation significative sur cette même période à 11,4 %, en hausse de 3,4 points par rapport à l’année précédente. Cette croissance reflète principalement des économies de 66 millions d’euros sur le coût des programmes des cinq chaînes en clair aux 9 premiers mois 2019 en lien avec la diffusion, l’an dernier, de la Coupe du Monde de Football masculine.

BOUYGUES TELECOM

Sur les 9 premiers mois de 2019, Bouygues Telecom affiche une forte croissance de ses résultats commerciaux et financiers.

Le parc forfaits Mobile hors MtoM est en hausse de 501 000 nouveaux clients aux 9 premiers mois 2019 dont 220 000 au troisième trimestre, pour un parc forfaits Mobile hors MtoM total de 11,4 millions de clients à fin septembre 2019.

La croissance du FTTH se poursuit avec 286 000 nouveaux clients gagnés sur les 9 premiers mois 2019, dont 110 000 au troisième trimestre. Le taux de pénétration FTTH s’élève ainsi à 22 % à fin septembre 2019 contre 13 % un an auparavant. Au 30 septembre 2019, le parc FTTH compte 855 000 clients et le parc total Fixe 3,8 millions de clients.

Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 4 426 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en hausse de 13 % et de 11 % à périmètre et change constants sur un an. Dans la continuité du premier semestre, le chiffre d’affaires Services est en croissance de 7 % au troisième trimestre 2019 pour s’établir à 3 396 millions d’euros sur les 9 premiers mois 2019. Cette progression reflète la croissance de la base clients Mobile et Fixe, un ABPU Mobile stable depuis 2 ans à 19,9€ et une hausse de 1,1€ de l’ABPU Fixe à 26,6€ au troisième trimestre 2019 sur un an.

L’EBITDA après Loyer s’élève à 1 050 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en forte hausse de 122 millions d’euros sur un an. La marge d’EBITDA après Loyer s’établit à 30,9 %, en hausse de 1,6 point par rapport aux 9 premiers mois 2018.

Le résultat opérationnel courant ressort à 405 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en hausse de

74 millions d’euros sur un an.

À 465 millions d’euros, le résultat opérationnel sur les 9 premiers mois 2019 diminue de 80 millions d’euros sur un an en raison de moindres plus-values de cession de sites Mobile (58 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019 contre 127 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018) et du produit non courant de 110 millions d’euros comptabilisé au troisième trimestre 2018 lié à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz.

Les investissements bruts d’exploitation ressortent à 734 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en baisse de 186 millions d’euros sur un an.

Le cash-flow libre s’élève à 205 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en progression de 27 millions d’euros par rapport aux 9 premiers mois 2018.

Ces très bons résultats reflètent la stratégie de différenciation de Bouygues Telecom qui s’appuie sur la qualité de ses réseaux Mobile et Fixe et de son expérience client. Dans le Mobile, Bouygues Telecom a été reconnu par l’Arcep4 premier opérateur dans les zones rurales en France et deuxième en moyenne sur l’ensemble du territoire français pour la deuxième année consécutive. Avec un parc de plus de 21 000 sites Mobile fin 2018, l’objectif de Bouygues Telecom est d’atteindre plus de 28 000 sites en 2023. Dans le Fixe, l’objectif est de disposer de 12 millions de prises FTTH commercialisées fin 2019.

La croissance de Bouygues Telecom devrait poursuivre sa dynamique grâce à des leviers significatifs :

Le gain de parts de marché dans le Mobile dans la zone moins dense grâce aux bénéfices de la mutualisation du réseau et au renforcement progressif du réseau de distribution local au travers notamment de l’ouverture d’une cinquantaine de boutiques.

Le potentiel croissant de clients dans le Fixe grâce à l’accélération de la fibre. A fin septembre 2019, Bouygues Telecom possède 10,2 millions de prises FTTH commercialisées, ce qui représente une hausse de 3,9 millions de prises en un an. Il est présent dans 85 départements et plus de 3 090 communes.

Sur le marché Entreprises, l’augmentation de la part de marché Mobile et Fixe en s’appuyant notamment sur les acquisitions de Keyyo et de Nerim sur le marché des PME.

ALSTOM

Le 10 juillet 2019, lors de l’Assemblée générale d’Alstom, les actionnaires ont approuvé la distribution d’un dividende de 5,50 euros par action. Le groupe Bouygues a ainsi reçu un dividende de 341 millions d’euros le 17 juillet 2019.

Le 12 septembre 2019, Bouygues a annoncé le succès de la cession de 29 150 000 actions d’Alstom représentant 13 % du capital social, au prix de 37 euros par action (soit un montant total de 1 079 millions d’euros) dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. À l’issue de cette vente, Bouygues conserve 14,7 % du capital social d’Alstom.

Comme annoncé le 6 novembre, la contribution d’Alstom au résultat net du Groupe s’élève à 238 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, contre 230 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018. La contribution des 9 premiers mois 2019 intègre 172 millions d’euros de plus-value nette liée à la vente des 13 % du capital social d’Alstom.

SITUATION FINANCIÈRE

L’endettement financier net du Groupe s’établit à 4,6 milliards d’euros à fin septembre 2019 contre 5,5 milliards d’euros à fin septembre 2018 et 3,6 milliards d’euros à fin décembre 2018.

Sur les 9 premiers mois de 2019, le Groupe a amélioré la génération de cash-flow libre avant BFR de 167 millions d’euros (647 millions d’euros hors dividende d’Alstom contre 480 millions d'euros aux 9 premiers mois 2018) et a augmenté sa consommation de BFR d’environ 400 millions d’euros. L’amélioration des BFR de Colas et de Bouygues Immobilier n’a pas compensé l’évolution défavorable du BFR d’exploitation de Bouygues Construction, en lien avec l’avancement des grands chantiers.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS FINANCIER

·20 février 2020 : Résultats annuels de l’année 2019 (7h30 CET)

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et le rapport correspondant a été émis.

Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www.bouygues.com



CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES :

INVESTORS@bouygues.com • Tél : +33 (0)1 44 20 10 79

CONTACT PRESSE :

presse@bouygues.com • Tél : +33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • F-75378 Paris CEDEX 08 • www.bouygues.com



À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.





ACTIVITÉ COMMERCIALE DES 9 PREMIERS MOIS 2019

CARNET DE COMMANDES

DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

(millions d’euros) Fin septembre 2018 2019 Variation Bouygues Construction 22 518 21 160 -6 % Bouygues Immobilier 2 567 2 245 -13 % Colas 8 688 9 084 +5 % Total 33 773 32 489 -4 %





BOUYGUES CONSTRUCTION

PRISES DE COMMANDES

(millions d’euros) 9 premiers mois 2018 2019 Variation France 4 365 3 550 -19 % International 5 816 4 512 -22 % Total 10 181 8 062 -21 %





BOUYGUES IMMOBILIER

RÉSERVATIONS

(millions d’euros) 9 premiers mois 2018 2019 Variation Logement 1 527 1 408 -8 % Immobilier d’entreprise 218 44 -80 % Total 1 745 1 452 -17 %





COLAS

CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) Fin septembre 2018 2019 Variation France métropolitaine 3 395 3 292 -3 % International et Outre-Mer 5 293 5 792 +9 % Total 8 688 9 084 +5 %





TF1

PART D’AUDIENCEa Fin septembre 2018 2019 Variation Total 32,4 % 32,1 % -0,3 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans responsables des achats



BOUYGUES TELECOM

PARC CLIENTS (en milliers) Fin déc. 2018 Fin sep 2019 Variation Parc Clients Mobile hors MtoM 11 414 11 831 +417 Parc Forfait Mobile hors MtoM 10 890 11 391 +501 Parc total Mobile 16 351 17 505 +1 154 Parc total Fixe 3 676 3 831 +155

PERFORMANCE FINANCIÈRE DES 9 PREMIERS MOIS 2019

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RESUMÉ (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Chiffre d’affaires 25 219 27 601 +9 %a Résultat opérationnel courant 858 1 118 +260 M€ Résultat opérationnel courant après Loyerb 818 1 076 +258 M€ Autres produits et charges opérationnels 198 50 -148 M€ Résultat opérationnel 1 056c 1 168d +112 M€ Résultat opérationnel après Loyerb 1 016 1 126 +110 M€ Coût de l’endettement financier net (163) (162) +1 M€ Charges d’intérêt sur obligations locatives (40) (42) -2 M€ Autres produits et charges financiers 26 19 -7 M€ Impôt (265) (325) -60 M€ Quote-part de résultat des coentreprises et entités associées 252 286 +34 M€ dont Alstom 230 238 +8 M€ Résultat net des activités poursuivies 866 944 +78 M€ Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (95) (96) -1 M€ Résultat net part du Groupe 771 848 +77 M€

(a) +5 % à périmètre et change constants

(b) Voir glossaire pour les nouvelles définitions

(c) Dont 16 M€ de charges non courantes chez TF1 correspondant à l’amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l’acquisition de Newen Studios et 214 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom (essentiellement 127 M€ de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites et 110 M€ de produits non courants liés à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz et 28 M€ de charges non courantes liées au partage de réseau)

(d) Dont 10 M€ de charges non courantes chez Bouygues Construction correspondant à des coûts de restructuration et 60 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom essentiellement liés à la plus-value de cession de sites

CALCUL DE L’EBITDA APRES LOYERa (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Résultat opérationnel courant après Loyera 818 1 076 + 258 M€ Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 1 244 1 284 +40 M€ Dotations aux provisions et dépréciations nettes de reprises utilisées 112 165 +53 M€ Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres (252) (173) +79 M€ EBITDA après Loyera 1 922 2 352 + 430 M€

(a) Voir glossaire pour les nouvelles définitions

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Effet change Effet périmètre A PCC Activités de constructiona 19 736 21 583 9,4% -1,2% -4,0% 4,2% Dont Bouygues Construction 8 589 9 899 15,3% -1,5% -10,3% 3,5% Dont Bouygues Immobilier 1 716 1 610 -6,2% 0,1% 0,0% -6,1% Dont Colas 9 602 10 182 6,0% -1,1% 1,1% 5,9% TF1 1 576 1 615 2,5% 0,0% -2,4% 0,1% Bouygues Telecom 3 934 4 426 12,5% 0,0% -1,0% 11,5% Bouygues SA et autres 118 145 Ns - - Ns Retraitements intra-Groupeb (316) (276) Ns - - Ns Chiffre d’affaires du Groupe 25 219 27 601 9,4% -0,9% -3,4% 5,1% Dont France 15 646 16 043 2,5% 0,0% 2,8% 5,3% Dont international 9 573 11 558 20,7% -2,5% -13,5% 4,7%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs (après retraitements internes aux activités de construction)

(b) Dont retraitements intra-groupe des activités de construction

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRES LOYER DU GROUPE (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Activités de construction 716 980 +264 M€ dont Bouygues Construction 222 395 +173 M€ dont Bouygues Immobilier 85 32 -53 M€ dont Colas 409 553 +144 M€ TF1 299 328 +29 M€ Bouygues Telecom 928 1 050 +122 M€ Bouygues SA et autres (21) (6) +15 M€ EBITDA après Loyer du Groupe 1 922 2 352 +430 M€





CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Activités de construction 423 545 +122 M€ dont Bouygues Construction 146 280 +134 M€ dont Bouygues Immobilier 113 42 -71 M€ dont Colas 164 223 +59 M€ TF1 127 184 +57 M€ Bouygues Telecom 331 405 +74 M€ Bouygues SA et autres (23) (16) +7 M€ Résultat opérationnel courant du Groupe 858 1 118 +260 M€





CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT APRES LOYERa DU GROUPE (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Activités de construction 407 525 +118 M€ dont Bouygues Construction 139 272 +133 M€ dont Bouygues Immobilier 112 41 -71 M€ dont Colas 156 212 +56 M€ TF1 124 181 +57 M€ Bouygues Telecom 311 387 +76 M€ Bouygues SA et autres (24) (17) +7 M€ Résultat opérationnel courant après Loyera du Groupe 818 1 076 +258 M€ (a) Voir glossaire pour les nouvelles définitions



CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Activités de construction 423 535 +112 M€ dont Bouygues Construction 146 270 +124 M€ dont Bouygues Immobilier 113 42 -71 M€ dont Colas 164 223 +59 M€ TF1 111 184 +73 M€ Bouygues Telecom 545 465 -80 M€ Bouygues SA et autres (23) (16) +7 M€ Résultat opérationnel du Groupe 1 056a 1 168b +112 M€

(a) Dont 16 M€ de charges non courantes chez TF1 correspondant à l’amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l’acquisition de Newen Studios et 214 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom (essentiellement 127 M€ de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites et 110 M€ de produits non courants liés à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz et 28 M€ de charges non courantes liées au partage de réseau)

(b) Dont 10 M€ de charges non courantes chez Bouygues Construction correspondant à des coûts de restructuration et 60 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom essentiellement liés à la plus-value de cession de sites

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRES LOYERa DU GROUPE (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Activités de construction 407 515 +108 M€ dont Bouygues Construction 139 262 +123 M€ dont Bouygues Immobilier 112 41 -71 M€ dont Colas 156 212 +56 M€ TF1 108 181 +73 M€ Bouygues Telecom 525 447 -78 M€ Bouygues SA et autres (24) (17) +7 M€ Résultat opérationnel après Loyera 1 016b 1 126c +110 M€

(a) Voir glossaire pour les nouvelles définitions

(b) Dont 16 M€ de charges non courantes chez TF1 correspondant à l’amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l’acquisition de Newen Studios et 214 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom (essentiellement 127 M€ de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites et 110 M€ de produits non courants liés à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz et 28 M€ de charges non courantes liées au partage de réseau)

(c) Dont 10 M€ de charges non courantes chez Bouygues Construction correspondant à des coûts de restructuration et 60 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom essentiellement liés à la plus-value de cession de sites

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Activités de construction 279 381 +102 M€ dont Bouygues Construction 110 226 +116 M€ dont Bouygues Immobilier 61 20 -41 M€ dont Colas 108 135 +27 M€ TF1 36 52 +16 M€ Bouygues Telecom 309 251 -58 M€ Alstom 230 238 +8 M€ Bouygues SA et autres (83) (74) +9 M€ Résultat net part du Groupe 771 848 +77 M€





ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / EXCÉDENT FINANCIER NET (+) PAR MÉTIER (millions d’euros) À fin déc. 2018 retraité À fin sep. 2019 Variation Bouygues Construction 3 119 2 196 -923 M€ Bouygues Immobilier (238) (633) -395 M€ Colas (475) (1 220) -745 M€ TF1 (28) (53) -25 M€ Bouygues Telecom (1 275) (1 689) -414 M€ Bouygues SA et autres (4 715) (3 244) +1 471 M€ Endettement financier net (-) / Excédent financier net (+) (3 612) (4 643) -1 031 M€ IFRS 16 obligations locatives (1 644) (1 647) -3 M€



CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Activités de construction 314 304 -10 M€ dont Bouygues Construction 97 149 +52 M€ dont Bouygues Immobilier 6 7 +1 M€ dont Colas 211 148 -63 M€ TF1 129 161 +32 M€ Bouygues Telecom 714 638 -76 M€ Bouygues SA et autres 6 2 -4 M€ Investissements d’exploitation nets 1 163 1 105 -58 M€













CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBRE AVANT BFRa DU GROUPE (millions d’euros) 9M 2018 retraité 9M 2019 Variation Activités de construction 247 400 +153 M€ dont Bouygues Construction 55 147 +92 M€ dont Bouygues Immobilier 43 (20) -63 M€ dont Colas 149 273 +124 M€ TF1 94 117 +23 M€ Bouygues Telecom 178 205 +27 M€ Bouygues SA et autres (39) 266b +305 M€ Cash-flow libre avant BFR du Groupe 480 988 +508 M€ Hors dividendes de 341 M€ d’Alstom 480 647 +167 M€

(a) Voir nouvelle définition dans le glossaire page 13

(b) Dont 341 M€ de dividendes d’Alstom





GLOSSAIRE

Activités de construction : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas

ABPU (Average Billing Per User) :

- Dans le Mobile, il est égal à la somme des chiffres d’affaires Mobile facturés au client pour les clients Grand Public et/ou Entreprise divisée par le nombre de clients moyen sur la période. Il ne prend pas en compte les cartes SIM MtoM et SIM gratuites.

- Pour le Fixe, il est égal à la somme des chiffres d’affaires Fixe facturés au client pour les clients Grand Public (hors Entreprises) divisée par le nombre de clients moyen sur la période

BtoB (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

Carnet de commandes (Bouygues Construction, Colas) : représente le volume d'activité traitée restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives).

Carnet de commandes (Bouygues Immobilier) : il est composé du chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser et du montant du chiffre d’affaires total des réservations signées restant à notarier.

En application de la norme IFRS 11, Bouygues Immobilier exclut de son carnet de commandes le chiffre d’affaires des réservations réalisées à travers des sociétés mises en équivalence (société en co-promotion en cas de contrôle conjoint).

Cash-flow libre : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives.

Cash-flow libre après BFR : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives.

Il est calculé après variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité.

Le calcul du cash-flow libre par métier est présenté dans la note 11 « Information sectorielle » de l’annexe aux comptes consolidés au 30 septembre 2019 disponible sur le site internet du Groupe Bouygues.

Chiffre d’affaires autre (Bouygues Telecom) : différence entre le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom et le chiffre d’affaires Services. Il comprend en particulier :

- Les ventes de terminaux, d’accessoires, d’assurances ou autres

- Les revenus d’itinérance

- Les prestations de services autres que Telecom (construction de sites ou installation de lignes FTTH)

- Le cofinancement publicitaire

Chiffre d’affaires Services (Bouygues Telecom) : il comprend :

- Le chiffre d’affaires facturé au client qui intègre :

Dans le Mobile : Pour les clients Grand Publics : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée Pour les clients Entreprise : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux Entreprises Le chiffre d’affaires du Machine-To-Machine (MtoM) Le chiffre d’affaires de l’itinérance (roaming visiteurs) Le chiffre d’affaires réalisé avec les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO);

Dans le Fixe : Pour les clients Grand Public, le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et TV Replay) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements Pour les clients Entreprise, le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et TV Replay) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux Entreprises Le chiffre d’affaires de vente en gros réalisé avec d’autres opérateurs de réseaux fixes ;



- Le revenu des appels entrants Voix et SMS

- L’étalement de la subvention sur la durée de vie prévisionnelle du client, conséquence d’IFRS 15

- L’activation, puis l’étalement sur la durée de vie prévisionnelle du client des chiffres d’affaires liées aux mises en services

Consommation 4G : données consommées sur les réseaux cellulaires 4G, hors Wi-Fi

EBITDA après Loyer : correspond au résultat opérationnel courant après Loyer (résultat opérationnel courant après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives) corrigé des dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, aux provisions et dépréciations ainsi que des effets liés aux prises et aux pertes de contrôle. Ces derniers concernent l’impact lié aux réévaluations des lots antérieurement détenus ou des lots conservés.

Excédent / Endettement financier net : la position de trésorerie du Groupe se calcule en tenant en compte la trésorerie et équivalents de trésorerie, les soldes créditeurs de banque, les dettes financières non courantes et courantes et les instruments financiers. L’endettement/excédent financier n’inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes. Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les principaux éléments de variation de l’endettement net sont présentés en note 7 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 septembre 2019 disponible sur le site internet du Groupe Bouygues.

Evolution du chiffre d’affaires à périmètre et change constants :

- A change constant : évolution après conversion du chiffre d’affaires en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison

- A périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante:

En cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison

En cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours

FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel (définition Arcep)

Marge d’EBITDA après Loyer (Bouygues Telecom) : EBITDA après Loyer sur chiffre d’affaires Services

MtoM : les communications « machine à machine » ou « MtoM » consistent en la mise en relation de machines ou d’objets intelligents, ou entre un objet intelligent et une personne, avec un système d’information via des réseaux de communications mobiles généralement sans intervention humaine

Prises FTTH sécurisées : horizontal déployé ou en cours de déploiement ou commandé et ce, jusqu’au point de mutualisation

Prises FTTH commercialisées : prises pour lesquelles l’horizontal et la verticale sont déployés et connectés via le point de mutualisation

Prise de commandes (Bouygues Construction, Colas) : une affaire est enregistrée dans la prise de commandes dès lors que le contrat est signé et entré en vigueur (obtention de l'ordre de service et levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement est mis en place. Le montant enregistré correspond au chiffre d’affaires à réaliser sur cette affaire.

Réservations en valeur (Bouygues Immobilier) : montant exprimé en euro de la valeur des biens immobiliers réservés sur une période donnée.

- Logements : somme des valeurs des contrats de réservation, unité et bloc, signés par les clients et validés en interne, nettes des désistements enregistrés.

- Immeubles de bureaux : ils sont enregistrés dans les réservations à la vente notaire

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si Bouygues Immobilier détient le contrôle exclusif de la société de co-promotion (intégration globale), alors 100 % des montants sont intégrés dans les réservations

S’il y a contrôle conjoint (société mise en équivalence), alors l’activité commerciale est enregistrée à hauteur de la quote-part détenue dans la société de co-promotion

Résultat opérationnel courant après Loyer : résultat opérationnel courant après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives

Résultat opérationnel après Loyer : résultat opérationnel après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives

RIP : Réseau d’Initiative Publique

Taux de churn Fixe : ensemble des résiliations du mois couru, divisé par le parc fin du mois précédent

Taux de churn Mobile : ensemble des résiliations du mois couru, divisé par le parc fin du mois précédent

Taux de pénétration FTTH : part du parc client Fixe en FTTH (nombre de clients FTTH divisé par le nombre de clients Fixe total)

Très Haut Débit : abonnements avec un débit crête descendant supérieur ou égal à 30 Mbits/s. Comprend les abonnements FTTH, FTTLA, box 4G et VDSL2 (définition Arcep)

Utilisateurs 4G : clients ayant utilisé le réseau 4G au cours des trois derniers mois (définition Arcep)









1 Cash-flow libre = CAF nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du BFR.







2 Cash-flow libre après BFR = CAF nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé après variation du BFR lié à l’activité et hors fréquences 5G.







3 À change constant et hors principales acquisitions et cessions







4 Etude Arcep d’octobre 2018 et d’octobre 2019







Pièce jointe