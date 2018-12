BOUYGUES : TELECOM écope d'une amende de 250 000 euros pour un incident de sécurité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'autorité française de protection des données personnelles, la Cnil, a prononcé une sanction de 250 000 euros à l’encontre de l'opérateur Bouygues Télécom, considérant que "la société avait manqué à son obligation d’assurer la sécurité des données personnelles des utilisateurs de son site". Et pour cause, la CNIL a reçu en mars dernier un signalement l'informant de l'existence d'un incident de sécurité qui conduisait à rendre librement accessibles les données personnelles de plus de 2 millions de clients pendant plus de de 2 ans de la marque B&You, détenues par Bouygues Telecom."Après en avoir été informé, l'opérateur a rapidement corrigé la vulnérabilité et les données personnelles des clients n'étaient plus librement accessibles", précise un communiqué.