BOUYGUES Telecom rachète l'opérateur alternatif Euro-Information Telecom

Si la consolidation du secteur des télécoms en Europe se fait attendre, Bouygues (+1,83% à 29,42 euros) franchit un cap dans l'Hexagone. Son entité Bouygues Telecom a, en effet, annoncé, ce vendredi, la signature d'un protocole d'exclusivité avec le Crédit Mutuel en vue de l'acquisition de l'opérateur alternatif Euro-Information Telecom (EIT) auquel s'ajoute la conclusion d'un partenariat de distribution exclusif l'associant au Crédit Mutuel et au CIC.Il ne s'agit pas de la première information de la semaine sur EIT puisque NRJ Group a annoncé, mercredi 24 juin, avoir finalisé la cession, à Euro-Information, de l'intégralité de sa participation résiduelle de 5% au capital d'EIT, société qui exploite la marque NRJ Mobile, pour un montant de 50 millions d'euros.Oddo BHF souligne, pour sa part, que cette annonce est l'occasion de rappeler que l'accord de licence de la marque NRJ Mobile se poursuit jusqu'en 2025. Avec cette acquisition, Bouygues Telecom en exploitera dorénavant la marque.De fait, avec cette acquisition, l'entité télécoms de Bouygues exploiterait également les opérateurs de réseau mobile virtuel CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile, Auchan Telecom et Cdicount Mobile.Cette opération lui permettrait ainsi de renforcer son parc de plus de 2 millions de clients et d'élargir son réseau de distribution grâce à plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC, et à leurs 30 000 conseillers de clientèle.De son côté, JPMorgan a relevé, mardi dernier, sa recommandation de Neutre à Surpondérer et rehaussé son objectif de cours de 30 à 35 euros sur Bouygues. La maison d'études a identifié plusieurs drivers dont des augmentations probables des prix des abonnements mobiles à court terme.Bouygues Telecom précise que le prix d'acquisition comprend une part fixe de 530 millions d'euros payable au closing ainsi qu'une part complémentaire comprise entre 140 et 325 millions d'euros, conditionnée à l'atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années.L'opération devrait être finalisée d'ici la fin d'année 2020 sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, notamment auprès de l'Autorité française de la Concurrence, et reste soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel.