Bouygues UK, filiale britannique de Bouygues Construction, et l’Université de Cambridge ont signé un contrat pour la construction du laboratoire de physique Cavendish III et d’un centre voisin d’équipements partagés, tous deux conçus par le cabinet d’architecture Jestico + Whiles. Le marché total attribué par Lynxvale Limited, la société de promotion immobilière de l’université, s’élève à 250 millions de livres sterling (soit 281 millions euros).Avec une surface de plancher brute d'environ 33 000 mètres carrés, Cavendish III comprendra de nombreux laboratoires, bureaux, salles blanches, ateliers et amphithéâtres. Le bâtiment devra également satisfaire à des critères sévères en matière de température, d'humidité et de protection électromagnétique.