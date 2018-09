BOUYGUES : en vedette

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 2,79% à 108,24 euros, Bouygues signe l'une des plus fortes performances du CAC 40 grâce à JPMorgan. Le broker a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et maintenu son objectif de cours de 46 euros. A l'inverse, il a dégradé sa recommandation sur Iliad (-2,29% à 113 euros) Surpondérer à Neutre tout en réitérant son objectif de cours de 135 euros.Bouygues est désormais sa valeur préférée au sein du secteur. Le groupe, fragilisé par la concurrence d'Iliad ces dernières années, a su remonter la pente en réduisant ses coûts et en abaissant, lui aussi ses tarifs dans renier sur la qualité, notamment dans le haut-débit.Une stratégie payante, comme en témoigne la progression du nombre de nouveaux clients depuis plusieurs mois.Une dynamique qui se traduit dans la performance opérationnelle du groupe, souligne le courtier. Le chiffre d'affaires et l'Ebitda de Bouygues Télécom ont dépassé le consensus tout au long des derniers trimestres.Selon JPMorgan, les perspectives de la branche construction constituent l'autre raison de miser sur Bouygues. Le carnet de commandes est un niveau record et les investisseurs prendront conscience de son potentiel lors de la réunion investisseurs prévue le 2 octobre prochain.Concernant Iliad, JPMorgan affiche sa prudence à court terme. Le groupe est clairement " en transition ", mais le lancement d'une nouvelle box devrait contribuer à relancer ses ventes.Au final, le broker estime que de nouvelles tentatives de consolidation entre les quatre opérateurs télécoms français pourraient avoir lieu au premier semestre 2019, avec "cette fois toutes les options sur la table".