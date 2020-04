BOUYGUES : l'assemblée générale du 23 avril se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues a annoncé, hier, que compte tenu des mesures prises par le gouvernement en lien avec la pandémie de Covid-19??, et conformément à l'ordonnance n° 2020????-321??? du 25?? mars 2020????, le conseil d'administration a décidé d'organiser l'assemblée générale du ??23 avril 2020 ???? à ??15h30?? au siège social, ??, 32 avenue Hoche ?????75008 Paris, hors la présence physique des actionnaires.En conséquence, la société invite ses actionnaires à voter à distance ou à donner pouvoir au président :- Soit par correspondance, au moyen du formulaire joint à la convocation et téléchargeable sur le site internet www.bouygues.com- Soit via la plateforme sécurisée Votaccess.L'assemblée générale sera retransmise sur www.bouygues.comIl est rappelé que les actionnaires ont la faculté de poser des questions par écrit, jusqu'au 20?? avril 2020 ???? à quatorze heures, à l'adresse électronique : questions.ecrites????2020@bouygues.comLes modalités de participation à l'assemblée générale du 23?? avril 2020???? sont disponibles sur bouygues.com dans la rubrique assemblée générale et seront rappelées dans l'avis de convocation à paraître au bulletin des annonces légales obligatoires le vendredi 3? avril 2020????.