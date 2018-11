BOUYGUES : le chiffre d'affaires en hausse de 6% sur neuf mois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues a fait état de résultats sur neufs mois supérieurs aux attentes, mais impactés par des difficultés de sa branche construction, comme attendu. Le groupe avait lancé un avertissement en octobre. Ainsi, le résultat net part du groupe est en hausse de 12,1% à 772 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant est en repli de 12% à 820 millions. Enfin le chiffre d’affaires s’établit à 25,22 milliards d’euros, en hausse de 6%.Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 24,8 milliards d'euros, un bénéfice net de 586 millions et un bénéfice opérationnel courant de 797 millions.Bouygues Telecom, a obtenu un gain de 452 000 nouveaux clients Forfait Mobile hors MtoM et de 201 000 nouveaux clients FTTHn (fibre optique) soit respectivement 199 000 et 76 000 nouveaux clients au troisième trimestre 2018.Le carnet de commandes des activités de construction a atteint un niveau record de 33,8 milliards d'euros à fin septembre 2018, en progression de 13 % et de 15 % à change constant sur un an.Toutefois, la baisse du résultat opérationnel courant des activités de construction a accusé des difficultés dans la finalisation de trois projets chez Bouygues Energies et Services et dans les activités de spécialités en France chez Colas (grèves à la SNCF impactant Colas Rail et coûts additionnels pour livrer un chantier de pipeline).Le chiffre d'affaires publicitaire TV de TF1 est en hausse de 7% sur le troisième trimestre et de 2,5% sur les neuf premiers mois de 2018.Suite à cette publication, Bouygues a confirmé ses objectifs 2018, et anticipe un résultat opérationnel courant stable ou en légère baisse.