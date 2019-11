BOUYGUES :, parmi les plus fortes hausse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 14 novembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BOUYGUES (+2,41% à 39,54 euros)Bouygues a dévoilé des résultats neuf mois en progression grâce à la construction et aux télécoms. Le résultat net a atteint 848 millions d'euros, en hausse de 10%. Le résultat opérationnel courant a grimpé de 30,3% à 1,118 milliard, faisant ressortir une marge de 4,1% après 3,4% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est ressorti à 27,6 milliards, en croissance de 9 % et de 5 % à périmètre et change constants.