BOUYGUES :, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 14 mai 2020

(-4,78% à 24,71 euros)Bouygues est reléguée à la dernière place d'un marché déprimé après la publication de ses résultats trimestriels. Si la société a rappelé que sa situation financière était très solide et souligné la résilience de sa branche télécoms, elle n'a pas échappé aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur son activité. Le groupe de BTP, télécoms et médias a fait état d'une perte opérationnelle courante de 242 millions d'euros au premier trimestre 2020 contre une perte de 58 millions un an plus tôt.