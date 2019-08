BOUYGUES : premier semestre robuste

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues a réalisé au premier semestre 2019 un résultat net part de 225 millions d’euros, en recul de 36 millions d’euros sur un an, en raison notamment de la diminution de la contribution d’Alstom (33 millions d’euros au premier semestre 2019 contre 73 millions d’euros au premier semestre 2018). Le résultat opérationnel courant s'élève à 453 millions d'euros, en amélioration significative de 120 millions d'euros sur un an, et ce en dépit d'une base de comparaison défavorable chez Colas.En effet, Miller McAsphalt a enregistré 28 millions d'euros de pertes en janvier et février 2019 (saisonnalité habituelle au Canada) alors que le résultat de ces deux mois n'était pas consolidé en 2018. La marge opérationnelle courante du groupe progresse de 0,5 point sur la période à 2,6 %.Le chiffre d'affaires ressort à 17,4 milliards d'euros, en croissance de 11% sur un an et de 5 % à périmètre et change constants.Bouygues a confirmé ses perspectives. En 2019, améliorer la profitabilité du groupe et atteindre 300 millions d'euros de cash-flow libre chez Bouygues Telecom ; d'ici deux ans, améliorer la génération de cash-flow libre après BFR du groupe pour atteindre 1 milliard d'euros grâce à la contribution des trois activités.