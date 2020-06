BOUYGUES remporte un contrat pour la fondation du parc éolien offshore de Fécamp

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Royal Boskalis Westminster N.V., en consortium avec Bouygues Travaux Publics et Saipem, a annoncé s'être vu attribuer les travaux de conception, de construction et d'installation de 71 structures gravitaires en béton (GBS) pour la fondation du parc éolien offshore de Fécamp en Normandie, France. Le prix a été décerné par Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (EOHF). Le contrat porte sur une valeur totale de 552 millions d'euros et la répartition de la valeur du contrat est de 40,5% (Bouygues Travaux Publics) 40,5% (Saipem) 19% (Boskalis).Le parc éolien offshore sera situé entre 13 et 22 kilomètres au large des côtes de Fécamp en Normandie. Les 71 éoliennes seront reliées aux fondations gravitaires installées sur le fond marin à des profondeurs comprises entre 25 et 30 mètres.Au sein du consortium, Bouygues, en tant que leader du consortium, et Saipem sont chargés de la conception, de la construction et de l'installation sur le fond marin des 71 fondations gravitaires d'un poids individuel pouvant atteindre 5 000 tonnes nécessaires pour assurer la stabilité des éoliennes de 7 MW. Boskalis est chargé de la conception et de la préparation des fondations rocheuses du fond marin avant l'installation du GBS, et de la protection contre l'affouillement et du lestage du GBS après son installation sur le fond marin.Les fondations seront construites dans le chantier maritime de Bougainville, au Grand Port Maritime du Havre, et seront transportées par barge jusqu'au site du parc éolien offshore. Les travaux, qui débuteront dans les prochains jours, devraient être achevés d'ici la fin de l'année 2022. La mise en service et le démarrage opérationnel du parc éolien sont prévus pour 2023.D'une puissance totale d'environ 500 MW, le parc éolien offshore de Fécamp devrait produire l'équivalent de la consommation électrique domestique d'environ 770 000 personnes, soit plus de 60% des habitants du département de Seine-Maritime.