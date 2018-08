BOUYGUES : repli du résultat opérationnel courant mais objectifs confirmés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net, hors éléments exceptionnels, de 209 millions d'euros, contre 197 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a reculé de 44 millions à 303 millions. Il reflète la hausse de la profitabilité de Bouygues Telecom et un résultat opérationnel courant des activités de construction qui reste pénalisé par l'impact des mauvaises conditions météorologiques au premier trimestre. Le chiffre d'affaires est en hausse de 4% à 15,743 milliards.Les perspectives de l'année 2018 annoncées lors de la publication des résultats du premier trimestre sont confirmées.