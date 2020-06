BOUYGUES : va construire le CHU d'Abomey-Calavi, au Bénin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le ministère de la Santé de la République du Bénin a confié à un groupement dont Bouygues est mandataire le développement et la réalisation du centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi, la deuxième plus grande ville du pays. D'un montant global de 175 millions d'euros, ce projet de plus de 40 000 m² sur deux niveaux aura une capacité de 434 lits et places. Le centre hospitalier sera livré en 2023, et vise une certification environnementale Edge.Dans le le cadre de son offre Healthcare intégrant le financement, la conception et la construction, l'entreprise a apporté la solution de financement structurée par la Société Générale Financement Export et garantie par Bpifrance Assurance Export.