BTP: Bouygues réduit ses prévisions 2018, difficultés en GB et en Irlande

Paris (awp/afp) - Le géant français du BTP et des télécoms Bouygues a abaissé jeudi ses prévisions dans la construction pour 2018, s'attendant à une rentabilité en baisse et non plus en hausse, à cause notamment de difficultés au Royaume-Uni et en Irlande.

"Le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante des activités de construction sont désormais attendus en baisse en 2018 par rapport à 2017 (...), contre une amélioration prévue précédemment", dit le groupe dans un communiqué, confirmant par ailleurs ses prévisions dans la branche télécoms.

Bouygues, qui avait enregistré au premier semestre une hausse de son bénéfice net global mais une chute de moitié dans la construction, fait état de difficultés de deux ordres.

D'un côté, dans ses activités liées à l'énergie, il est confronté à des difficultés dans l'achèvement de trois projets à l'étranger, dont deux centrales biomasses au Royaume-Uni et un centre de données en Irlande.

Les deux centrales britanniques ont subi des difficultés lors de leur phase d'essai et de mise en service, "notamment liées à des désordres sur certains équipements, ce qui engendre des délais, des coûts supplémentaires et des indemnités à verser aux clients".

En Irlande, le projet a fait l'objet d'une résiliation par son client et est entré dans "une nouvelle phase de contentieux" au niveau des pénalités qu'il doit payer.

"Le résultat opérationnel courant de Bouygues Construction", témoin de sa rentabilité, "devrait enregistrer une baisse d'environ 140 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018 par rapport aux neuf premiers mois de 2017".

En second lieu, Colas, la filiale spécialisée dans les travaux d'infrastructures de transports, a du mal à se relever des conséquences négatives de la grève à la SNCF au printemps. Sa branche ferroviaire "s'est dégradée au deuxième, puis au troisième trimestre 2018".

Le résultat opérationnel courant de Colas, également affecté par un retard de chantier dans le Sud-Ouest, devrait lui "enregistrer une baisse d'environ 25 millions d'euros cette année", dit le communiqué.

afp/rp