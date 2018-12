Bouygues : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES 3.84% 32.99 -23.83% KEYYO -0.30% 33.4 39.17%

Bouygues Telecom et de Keyyo ont approuvé unanimement le projet de rapprochement. Ainsi, MM. Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, Christophe Sollet, Michel Picot, Eric Saiz, Dominique Roche, ainsi que Financière Arbevel ont signé les accords relatifs à la cession hors marché, à Bouygues Telecom, de la totalité de leurs 854 316 actions Keyyo détenues directement ou indirectement, soit 43,6% du capital de la société, au prix de 34 euros par action. Soumise aux conditions usuelles, la réalisation de l'acquisition devrait intervenir avant la fin du mois de janvier 2019A l'issue de cette acquisition, Bouygues Telecom déposera un projet d'offre publique d'achat volontaire au prix unitaire identique de 34 euros, visant la totalité des actions Keyyo existantes non détenues par Bouygues Telecom.Dans l'hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique, Bouygues Telecom demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire de Keyyo. Le règlement-livraison de l'offre publique est attendu au cours du 1er semestre 2019. Bouygues Telecom et Keyyo tiendront le marché informé de toute évolution significative de l'opération.