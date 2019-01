Bouygues : Acquisition of a block of Keyyo shares by Bouygues Telecom (French version only)

Réalisation de l'acquisition par Bouygues Telecom d'un bloc d'actions Keyyo

Paris (France), le 18 janvier 2019 - A la suite du communiqué du 7 décembre 2018, MM. Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, Christophe Sollet, Michel Picot, Éric Saiz, Dominique Roche, HIFIC1 ainsi que Financière Arbevel2 annoncent ce jour l'acquisition par Bouygues Telecom de la totalité de leurs 854.316 actions Keyyo détenues directement ou indirectement, représentant autant de droits de vote, soit 43,6 % du capital et 42,1 % des droits de vote3 de la société, au prix de 34 € par action.

Le conseil d'administration de Keyyo qui s'est tenu ce jour a décidé la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. M. Luc Perraudin a été nommé directeur général de

Keyyo, M. Philippe Houdouin conservant ses fonctions de président du conseil d'administration. Trois nouveaux administrateurs ont été cooptés sur proposition de Bouygues Telecom en remplacement de trois administrateurs démissionnaires.

Conformément à ses engagements, Bouygues Telecom déposera prochainement, auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique d'achat au prix unitaire identique de 34 € visant les actions

Keyyo.

Dans l'hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique, Bouygues Telecom demandera la mise en œuvre d'une procédure de

retrait obligatoire des actions Keyyo du marché Euronext Growth.

Le règlement-livraison de l'offre publique est attendu au cours du 1er semestre 2019.

À propos de Keyyo :

Keyyo est un opérateur télécom nouvelle génération dédié aux entreprises de croissance. Sur un marché en pleine mutation vers le tout

IP et le haut-débit fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en offrant à ses clients des solutions simples, fiables, compétitives, et connectées aux nouveaux usages avec l'ouverture et l'intégration aux applicatifs métiers des entreprises Editeur de solutions innovantes, Keyyo intègre ses services au cœur du système d'information des entreprises grâce à sa plate-forme technique entièrement

maîtrisée en interne.

Keyyo est une société cotée sur Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR0000185621 - www.keyyo.com

À propos de Bouygues Telecom :

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 19,4 millions de clients le meilleur de la technologie. L'excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd'hui 98 % de la population, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu'ils soient, de leur vie digitale personnelle et professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté de plus de 2 millions de professionnels et d'entreprises dans

l'adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages tels que les communications unifiées et les services de mobilité d'entreprise.

Les 1000 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises et son réseau de 90 agences de distributeurs agréés aident chaque jour ses clients dans le choix, l'installation et le suivi de leurs solutions télécoms et IT.

Bouygues Telecom Entreprises se différencie par un accompagnement sur-mesure et par une qualité de service à la hauteur de l'exigence de ses clients, renforcée par la transformation numérique dans laquelle ils sont engagés.

www.bouyguestelecom.fr / www.bouyguestelecom-entreprises.fr



1 Société détenue à 99,89 % par MM. Philippe Houdouin, François Houdouin, Bruno Houdouin et Mme Laurence Houdouin, chacun à parts égales.

2 En qualité de société de gestion des organismes de placement collectif de valeurs mobilières Pluvalca Initiatives PME et Top MultiCaps.

3 Sur la base d'un capital composé de 1.960.000 actions représentant 2.027.728 droits de vote théoriques au 31 décembre 2018 retraité pour prendre en compte la perte des droits de vote double attachés à certaines des actions cédées dans le cadre du bloc susvisé.

Keyyo :

Gilles Broquelet - Chargé de la communication financière - 01 80 81 50 00 - gbroquelet@capvalue.fr

Bouygues Telecom :

Caroline Chaix - Directrice de la communication externe - 01 58 17 98 44 - cchaixcr@bouyguestelecom.fr

