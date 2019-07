Bouygues : Alain Dupont, Président-directeur général de Colas de 1987 à 2007, est décédé le 7 juillet

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 juillet 2019

ALAIN DUPONT, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COLAS

DE 1987 À 2007, EST DÉCÉDÉ LE 7 JUILLET

----------------------------

UN DIRIGEANT HORS DU COMMUN QUI A FAIT DE COLAS UN LEADER MONDIAL

La route revêt une forte dimension symbolique : c'est un vecteur de liberté, d'échange… Sans route, il n'y a pas de culture, pas d'économie, pas de vie… Tout au long de ma carrière, j'ai eu conscience de cette force symbolique de la route, de la part de rêve qu'elle porte en elle, et j'en ai toujours vanté les bienfaits à mes collaborateurs » : ainsi s'exprimait Alain Dupont en octobre 2007, alors qu'il s'apprêtait

à quitter Colas et que son successeur Hervé Le Bouc rendait hommage à « celui qui a incarné Colas pendant près d'un quart de siècle avec tant de talent et tant de succès » .

Né en 1940, diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, Alain Dupont a commencé sa carrière comme conducteur de travaux chez Screg. Il est devenu ensuite Président-Directeur Général de Screg Ile-de-France en 1978. En 1983, Alain Dupont est nommé directeur général adjoint de Colas puis, en 1985, Directeur Général, et enfin, en 1987, Président-Directeur Général. Il a exercé ses fonctions jusqu'en octobre 2007, date à laquelle Hervé Le Bouc lui a succédé.

En 24 ans, Alain Dupont a bâti un groupe qui est devenu leader mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport.

Durant cette période, le développement remarquable de Colas a résulté de la conjugaison d'actions et de choix stratégiques particulièrement pertinents. Alain Dupont conduit une politique de croissance externe forte. En France sont acquises notamment les routières Sacer et Screg, et, dans le secteur ferroviaire, Seco-Rail et Spie Rail. A partir de ce socle français, le Groupe se développe à l'international, avec une accélération exceptionnelle en Amérique du Nord. Peu après la chute du mur de Berlin en 1989, Colas s'implante dans les pays d'Europe centrale. En 1995, Colas devient aussi un acteur important en Europe du Nord, en acquérant les sociétés Colas qui étaient encore détenues en partie par Shell. Enfin, au tournant des années 2000, Colas développe une activité de trading de bitume en Asie, sur la base de partenariats avec des entreprises locales.

Parallèlement, Alain Dupont déploie une stratégie industrielle, au cœur du développement du Groupe, avec l'acquisition et le renforcement de nombreux sites de production (carrières, usines d'émulsion, centrales d'enrobés…). Priorité est également donnée à l'innovation en Recherche et Développement, notamment sur les sujets de sécurité, de préservation de l'environnement, et de lutte contre le bruit, avec la constitution d'un Campus Scientifique et Technique, premier centre de recherche mondial privé consacré à la route, qui assure au Groupe la position de leader dans ce domaine également.

La progression continue et régulière qu'a connue le Groupe durant toutes ces années s'est faite dans la préoccupation constante d'Alain Dupont du respect de la dimension humaine de l'entreprise. Ainsi conduit-il une politique sociale volontaire et dynamique, marquée notamment par la priorité donnée à la sécurité, l'embauche pour accompagner la croissance, la promotion interne, la création des