Bouygues : At the end of December 2018, Bouygues Immobilier and Immobilière Groupe Casino completed the discussions they started in 2016 pertaining to the tendering for construction of a mixed-use development operation of around 20,000 m² in Bagneux, just south of Paris (French version only)

Cette opération qui s'inscrit dans le cadre du projet du Grand Paris et qui se situe dans l'éco quartier Victor Hugo, à 300 m des futures lignes de métros 4 et 15, a vu le jour grâce à l'engagement de la Ville de Bagneux et de la SADEV94 qui ont apporté à l'ensemble des acteurs leurs visions et leurs connaissances du contexte local.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 18 FEVRIER

Créateur de mieux vivre

