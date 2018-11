Bouygues : Bouygt’elles, Bouygues Telecom’s women’s network is organizing the sixth edition of its “Girls@tec” event (French version only)

Bouygt'elles, le réseau féminin de Bouygues Telecom organise la 6ème édition de son événement « Girls@tec »

Paris, le 27 novembre 2018 - Le Girls@tec est né il y a 5 ans dans le cadre des Bouygt'elles, le réseau féminin de Bouygues Telecom. Cet évènement a pour objectif de sensibiliser les collégiennes de 3ème et les lycéennes aux métiers technologiques. Il s'inscrit dans la volonté portée par Bouygues Telecom de favoriser l'égalité homme-femme dans le monde professionnel.

Girls@tec propose ainsi à 70 jeunes filles, de rencontrer des collaboratrices de Bouygues Telecom qui exercent des métiers technologiques et scientifiques au sein des directions telles que la direction informatique, réseau, produits fixes ou encore plateforme de services …

L'idée première de cet évènement est de faire naître chez ces jeunes filles, qui sont en pleine réflexion sur leur orientation, l'envie de faire carrière dans des métiers technologiques, en leur faisant découvrir l'attrait et l'accessibilité de ces fonctions, encore plutôt associées à un monde d'hommes.

Pendant une demi-journée, ces jeunes filles iront à la rencontre des collaboratrices qui présenteront leurs métiers à travers 3 ateliers :

✓

Gestions de projet : initiation à l'univers du digital et ses métiers

✓ Mon forfait mobile : découverte du réseau et ses métiers à travers les usages et services des offres Bouygues Telecom

✓

La Sphère, bienvenue dans le monde du futur : découverte des innovations et tendances de demain dans l'univers des télécoms

Elles pourront poser toutes leurs questions lors d'un speed dating qui se déroulera en parallèle des ateliers.

Cet évènement sera également l'occasion pour Eric Antonini, Directeur des ressources humaines de la direction des opérations techniques, de réaffirmer la volonté de Bouygues Telecom de promouvoir et d'encourager l'égalité des chances et la diversité au sein de l'entreprise afin d'obtenir notamment, une plus grande mixité dans les filières techniques.

Girls@tec se déroulera le 5 décembre 2018 de 13h00 à 18h00 dans les locaux de Bouygues Telecom à Meudon-la Forêt.

Retrouver ici la vidéo de la dernière édition du Girls@tec

A propos de Bouygues Telecom

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 19,4 millions de clients le meilleur de la technologie. L'excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu'ils soient, de leur vie digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies. #welovetechnology (On aime tous la technologie !) www.bouyguestelecom.fr