Bouygues : COLAS - Résultats des 9 premiers mois 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 novembre 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTATS à fin septembre 2018 • Carnet de commandes : 8,7 Mds €, en hausse de 15 % à taux de change constants (+5% hors Miller McAsphalt)

• Chiffre d'affaires : 9,6 Mds €, en hausse de 11% (+5% à périmètre et change constants)

• Résultat opérationnel courant : 155 M€ (vs 179 M€ au 30 septembre 2017)

• Résultat net part du Groupe : 110 M€ (vs 160 M€ au 30 septembre 2017)

Le Conseil d'Administration de Colas, réuni le 12 novembre 2018 sous la présidence d'Hervé Le Bouc, a examiné la situation au 30 septembre 2018 et les perspectives pour l'année en cours.

Chiffres clés consolidés

en millions d'euros

Au 30/09/2017 Au 30/09/2018

Variation

Chiffre d'affaires consolidé

Dont France

Dont International

8 617 4 470 4 147

9 602 4 6914 911

+11% +5% +18%

Résultat opérationnel courant

179

155

-24

Résultat opérationnel

Résultat net consolidé part du Groupe

160

-19

110

Excédent/(Endettement) financier net (270) (1 293)

-50 -1 023

(a) Dont 5 M€ de charges non courantes liées aux travaux préalables au démantèlement du site de Dunkerque.

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 est en hausse de 11%

Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Colas s'élève à 9,6 milliards d'euros, en hausse de 11% par rapport au 30 septembre 2017 (+5% à périmètre et taux de change constants). La situation est contrastée entre les Routes, en hausse de 16%, et les Spécialités, en baisse de 9%.

Routes :

Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires des activités routières s'élève à 8,2 milliards d'euros, en hausse de 16% par rapport à celui du 30 septembre 2017 (+8% à périmètre et taux de change constants) :

• en Métropole, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 10%, en phase avec la croissance du marché. La croissance est soutenue dans les régions Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes ;

• le chiffre d'affaires réalisé en Europe est en progression de 16% (+15% à périmètre et change constants). L'activité est tirée par les pays d'Europe centrale, notamment la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ;

• le chiffre d'affaires en Amérique du Nord est en hausse de 31% (+1% à périmètre et change constants) du fait de l'intégration de Miller McAsphalt au Canada à compter du 1er mars 2018 ;

• dans le Reste du monde (International hors Europe et Amérique du Nord), le chiffre d'affaires est en hausse de 5% (+8% à périmètre et change constants). La progression est soutenue en Australie (+16%) qui enregistre une hausse de ses ventes de produits bitumineux.

Activités de Spécialités :

A fin septembre 2018, le chiffre d'affaires des activités de Spécialités s'élève à 1,4 milliard d'euros, en baisse de 9% par rapport aux neuf premiers mois de 2017 (-8% à périmètre et change constants). La baisse est concentrée sur les activités ferroviaires (-16%) et les activités de réseaux de Spac (-16%). Colas Rail connaît une forte baisse de son activité en France (-29%), liée notamment aux conséquences négatives des grèves à la SNCF sur les travaux ferroviaires et sur le fret.

Performance financière

Sur les neuf premiers mois de 2018, le résultat opérationnel courant ressort à 155 millions d'euros, à comparer à 179 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017, en baisse de 24 millions d'euros.

L'amélioration de la rentabilité des activités routières ne suffit pas à compenser la forte baisse du résultat des activités de Spécialités, essentiellement chez Colas Rail mais également dans les activités de réseaux de Spac, en raison des coûts additionnels engagés pour rattraper le retard sur un chantier de pose d'un pipeline dans le sud-ouest de la France, comme annoncé le 18 octobre.

La quote-part du résultat des coentreprises et entités associées s'élève à 22 millions d'euros à comparer à 43 millions à fin septembre 2017 ; sur les 9 premiers mois de 2018, la contribution de Tipco Asphalt a été significativement moindre en raison d'une activité perturbée par des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut.

Le résultat net part du Groupe ressort à 110 millions d'euros à fin septembre 2018, à comparer à 160 millions à fin septembre 2017. Cette baisse s'explique par le recul du résultat opérationnel courant et de la quote-part du résultat des coentreprises et entités associées mais également par la hausse des charges financières.

Endettement financier net

Cette hausse des charges financières est à mettre en relation avec l'évolution de l'endettement financier net qui s'élève à 1 293 millions d'euros au 30 septembre 2018 contre 270 millions d'euros à fin septembre 2017. Cette évolution est principalement la conséquence des investissements de croissance externe réalisés en 2018 pour un coût net total de 720 millions d'euros, dont 585 millions pour Miller McAsphalt et 128 millions pour l'acquisition par Colas Rail des activités ferroviaires d'Alpiq Engineering Services, finalisée le 31 juillet 2018.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes à fin septembre 2018 s'établit à 8,7 milliards d'euros, en hausse de 13% par rapport à fin septembre 2017. Il intègre 0,7 milliard d'euros correspondant au carnet de Miller McAsphalt. A taux de change constants, il est en hausse de 15% (+5% hors Miller McAsphalt). Le carnet en France métropolitaine est en augmentation de 3% alors que le carnet à l'International et Outre-mer est en hausse de 21%.

Perspectives

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 18 octobre, le chiffre d'affaires de 2018 sera significativement supérieur à celui de 2017, notamment du fait de la contribution de Miller McAsphalt. La marge opérationnelle courante est désormais attendue en légère baisse par rapport à 2017.

Les comptes et annexes sont consultables sur le site www.colas.com. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes et le rapport correspondant a été émis.

Colas(www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 80 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 11,7 milliards € (dont 48% à l'international) et le résultat net (part du Groupe) à 328 millions €.

Pour tout renseignement :

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) contact-presse@colas.fr Jean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23) / Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36) contact-investors@colas.fr

Compte de résultat consolidé résumé du troisième trimestre

Troisième trimestre en millions d'euros

Variation

2017

2018

Chiffre d'affaires

3 615

4 241

+17%

Résultat opérationnel courant

Résultat net part du Groupe

315

248

Chiffre d'affaires au 30 septembre par secteur opérationnel

329

329

240

en millions d'euros

Routes Métropole Routes Europe

Routes Amérique du Nord Routes Reste du monde

Total Routes

Activités de Spécialités Holding

TOTAL

Au 30/09/2017

3 139

1 156

1 901

890

7 086

1 516 15

8 617

Au 30/09/2018

Variation

3 438

1 336

2 492

932

8 198

1 386 18

9 602

+10% +16% +31% +5% +16% -9% ns +11%

14 15 -8

Variation à périmètre et taux de change constants

+9% +15% +1% +8% +8% -8% ns +5%